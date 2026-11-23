A Rede Massa, afiliada do SBT no Paraná, da qual o apresentador e empresário Ratinho é dono, iniciou rodada de demissões que atingiu profissionais de diferentes unidades. Os desligamentos ocorreram na quinta-feira, 19, e alcançaram equipes de Curitiba, Ponta Grossa e Francisco Beltrão.

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O número de dispensados chega a 20 profissionais. A reestruturação inclui ainda o encerramento de programas regionais. Em Maringá, o Primeiro Impacto Maringá, versão local do telejornal, deixará de ser exibido; tal como em Ponta Grossa sai o programa Destaque. A apresentadora Manuela Roque, porém, permanecerá na emissora.

Nos bastidores, a crise é associada à redução de contratos publicitários e à revisão de despesas. Relatos de funcionários apontam diminuição de campanhas financiadas com recursos públicos. Também são citadas mudanças regulatórias envolvendo apostas esportivas.

A Rede Massa ainda não apresentou balanço dos desligamentos ou a nova estrutura de suas equipes nas cidades atingidas.

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