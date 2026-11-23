O rapper americano Don Toliver adiou para 15 de dezembro o show desta segunda-feira, 23, na O2 Arena, em Londres, um dia depois de a apresentação em Manchester ser encerrada com a liberação de uma “substância desconhecida” na plateia. Uma nuvem de fumaça tomou a arena Co-op Live por volta das 22h locais, e mais de 12 000 pessoas foram evacuadas.

Em publicação no Instagram, Toliver comentou o episódio e pediu que o público pare de levar substâncias aos shows. “Só quero garantir que todos estejam seguros e que o próximo show aconteça direito. Meu coração e minhas orações estão com todos que se feriram ontem à noite”, escreveu.

Segundo a BBC, a polícia de Manchester contabilizou 89 pessoas com sintomas. Uma mulher foi levada ao hospital, e as outras 88 foram descontaminadas no local. Ninguém foi preso, e a polícia testa objetos encontrados na arena para descobrir o que foi liberado.

Frequentadores relataram queimação na garganta, tosse e pânico quando a fumaça se espalhou, e o serviço de ambulâncias citou problemas nos olhos e na respiração. A polícia chegou a falar em gás lacrimogêneo, mas passou a tratar a substância como desconhecida.

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Parte do público reclamou da falta de revistas na entrada. A Co-op Live diz que usa um sistema de triagem que detecta itens proibidos sem que as pessoas precisem esvaziar os bolsos. Toliver tem apresentação marcada para esta terça-feira, 24, na Wembley Arena, em Londres.

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