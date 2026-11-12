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Cultura

Raivoso nas críticas que dá no ‘MasterChef’, Henrique Fogaça ilustra o ‘chef performático’

Análise: Jurado já definiu pratos como 'horrível' e 'rascunho do inferno'

Por Flávio Monteiro, Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 09h00
Homem de barba grisalha, boné preto e óculos amarelados, com tatuagens no pescoço, olhando para frente. Ele veste uma camiseta preta e um colar de corrente prateada. Ao fundo, uma parede texturizada em tom dourado com prateleiras exibindo garrafas e caixas de cerveja.
Henrique Fogaça (MasterChef/Reprodução)
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Conhecido por ser um dos críticos mais ácidos do MasterChef Brasil, Henrique Fogaça se irritou recentemente após seu restaurante, o Sal Gastronomia, ser alvo de uma crítica gastronômica desfavorável – classificando-as de “ataques gratuitos” – publicada na Folha de SP.

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O comportamento chama atenção, já que o paulista de 52 anos sempre se orgulhou de ser um avaliador bastante duro na TV. “Ninguém está aqui para passar a mão na cabeça. Se foi um erro grotesco, eu vou apontar e falar ‘está horrível sua comida'”, afirmou ele em 2021, deixando claro que não tem nenhum pudor em fazer comentários ácidos.

Na terça-feira, 10, Fogaça voltou a aprontar das suas. “Nesses 12 anos, é o pior prato que já comi. Não tem tempero, é amargo para caralh*, feio”, afirmou o chef, sem nenhum pudor ao avaliar o prato servido por Will Peters no MasterChef Profissionais 2026, que vai ao ar na Band — palavras duras, mas que, considerando o histórico do jurado, chegam a ser até suaves.

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Em junho, Fogaça fez com que a participante Carla Araújo caísse no choro ao se recusar a provar o pão servido por ela no MasterChef Brasil. “Você veio para fazer isso aqui? Exala vinagre. O pão está massudo. Não vou nem comer”, disparou. Na edição de 2025 do programa, ele afirmou que um dos pratos era “grotesco e feio”, e, quatro anos antes, já tinha dado ao tartalete de uma participante o gentil adjetivo de “rascunho do inferno”.

Esse tipo de atitude, que extrapola o programa, se tornou uma característica comum de personagens que habitam as cozinhas mais estreladas – e outras nem tanto. Ser chef com péssimo humor, que destrata as pessoas e sempre sai fazendo cara feia no que acabara de provar se tornou uma constante há algum tempo. É como se fosse uma validação de que ali, sim, tem comida boa. Além de contradizer o bom senso das práticas de trabalho saudáveis, é errado confundir entretenimento com grosseria e humilhação. O MasterChef tem muito a acrescentar na compreensão da boa comida ao público em geral, mas também não pode tolerar que certas crueldades ponham mesa.

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Apesar de reagir mal a uma crítica feita nos mesmos termos que ele se acostumou a usar no reality, não dá para afirmar que o comportamento surpreende. Fogaça já havia demonstrado, ao longo do MasterChef, que se torna espinhoso ao se sentir desrespeitado, como quando desatou a gritar com Fábio Nunes no MasterChef 2016, por sentir um tom irônico no participante. “Fala direito! Estou aqui para questionar, não para ficar ouvindo piadinha sua. Você acha que eu sou palhaço?”, disparou, na ocasião.

Ou seja, há tempos, ele serve palavras salgadas e frases intragáveis como pura diversão. Quando lhe foi servido, no mundo real, o mesmo cardápio de críticas, mostrou que não tem paladar para manter o mesmo discurso. Ao invés de cuspir, deveria ter engolido com uma dose de bom senso. O “chef performático”, aquele atua mais para as câmeras e a audiência do que para o que está se propondo a fazer, só sabe ouvir aplausos.

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