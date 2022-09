Rainha Elizabeth II põe para alugar no Airbnb uma de suas casas famosas

A família real britânica é popular por si só, mas os visuais e cenários de tirar o fôlego de The Crown dão um empurrãozinho cinematográfico à imagem quase mítica que envolve a realeza. Agora, quem quiser se sentir parte disso poderá fazê-lo de um jeito peculiar: passando uma temporada em uma das propriedades da família real. Isso é possível graças à rainha Elizabeth II, que colocou uma de suas casas na região de Sandringham disponível no airbnb. Segundo o jornal britânico The Independent UK, a casa está para alugar por valores que vão de 237 a 354 libras por noite, algo entre 1 420 e 2 122 reais na cotação atual.

Batizada como Garden House, a propriedade costumava ser a casa do jardineiro-chefe da rainha, o que explica seu entorno cercado por jardins bem adornados. O local conta ainda com uma vantagem extra: é a propriedade mais próxima à Sandringham House, casa de campo onde a família real passa as festas de final de ano desde 1988. Na quarta temporada de The Crown, o palacete foi reproduzido para servir de cenário ao Natal da realeza. As cenas, no entanto, não foram gravadas ali, mas na Somerleyton Hall, propriedade bem menor.

Com quatro quartos e dois pisos, a Garden House pode hospedar até oito pessoas e é decorada com móveis que já adornaram outras residencias reais. A cozinha é espaçosa e há uma sala de jantar separada, além da sala de recepção e um lounge com vista para o jardim. Dois dos quartos estão equipados com camas de casal, enquanto os outros dispõem de duas camas de solteiro.

Confira a galeria:

1/10 Sala de estar tem portas que dão para o pátio - (Airbnb/Divulgação) 2/10 A sala de jantar com vista para o jardim - (Airbnb/Divulgação) 3/10 Sala de jantar - (Airbnb/Divulgação) 4/10 Cozinha - (Airbnb/Divulgação) 5/10 Um dos quartos da residência - (Airbnb/Divulgação) 6/10 Um dos quartos da residência - (Airbnb/Divulgação) 7/10 Banheiro - (Airbnb/Divulgação) 8/10 Despensa - (Airbnb/Divulgação) 9/10 Área externa da casa - (Airbnb/Divulgação) 10/10 Área externa da casa - (Airbnb/Divulgação)