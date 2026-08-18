“Rainha da TV”: a homenagem de Tony Ramos para Laura Cardoso
Artista relembrou momentos da parceria de longa data nas telas ao lado da veterana
Consagrada como uma das maiores atrizes da dramaturgia brasileira, Laura Cardoso morreu na noite desta segunda-feira, 17, aos 98 anos. A família da artista revelou que a causa se deu por causas naturais, após ela se sentir mal em casa no bairro Sumaré, em São Paulo. A notícia gerou grande repercussão entre famosos que contracenaram e conviveram com Laura ao longo de suas mais de oito décadas de carreira na televisão brasileira.
Ao falar sobre a colega, Tony Ramos se emocionou em entrevista ao canal GloboNews na manhã desta terça-feira, 18. O ator relembrou que foi ao lado de Laura que deu os primeiros passos de sua carreira, quando ainda era menor de idade. “Ela era a nossa rainha, a rainha da TV”, disse. Com mais de 60 anos de carreira, Tony recordou seu último trabalho ao lado de Laura, na novela Caminho das Índias, onde viveu o filho da veterana.
Recordando o último capítulo do folhetim de Glória Perez, estrelado também pelo renomado Lima Duarte, ele afirmou: “É uma das cenas mais lindas e emocionantes de que já participei em toda a minha vida”. O artista também contou que Laura era muito divertida nos bastidores e que os dois trocavam diversas anedotas entre as gravações.
“Ela tinha um riso aberto, de quem não teme nada [… ] Que figura incrível e poderosa nós estamos perdendo! Quero me lembrar dela assim: com esse talento, com vigor, com determinação”, finalizou o veterano, que é reconhecido por frequentemente participar de homenagens emocionantes a colegas de longa data da televisão que faleceram.
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