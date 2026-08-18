“Rainha da TV”: a homenagem de Tony Ramos para Laura Cardoso

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Laura Cardoso, uma das maiores atrizes da dramaturgia brasileira, morreu aos 98 anos de causas naturais. A notícia gerou grande repercussão, com famosos prestando homenagens emocionadas. Tony Ramos, que iniciou a carreira ao lado dela, relembrou a “rainha da TV” com carinho e admiração, destacando seu talento e vigor.

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Consagrada como uma das maiores atrizes da dramaturgia brasileira, Laura Cardoso morreu na noite desta segunda-feira, 17, aos 98 anos. A família da artista revelou que a causa se deu por causas naturais, após ela se sentir mal em casa no bairro Sumaré, em São Paulo. A notícia gerou grande repercussão entre famosos que contracenaram e conviveram com Laura ao longo de suas mais de oito décadas de carreira na televisão brasileira.

Ao falar sobre a colega, Tony Ramos se emocionou em entrevista ao canal GloboNews na manhã desta terça-feira, 18. O ator relembrou que foi ao lado de Laura que deu os primeiros passos de sua carreira, quando ainda era menor de idade. “Ela era a nossa rainha, a rainha da TV”, disse. Com mais de 60 anos de carreira, Tony recordou seu último trabalho ao lado de Laura, na novela Caminho das Índias, onde viveu o filho da veterana.

Recordando o último capítulo do folhetim de Glória Perez, estrelado também pelo renomado Lima Duarte, ele afirmou: “É uma das cenas mais lindas e emocionantes de que já participei em toda a minha vida”. O artista também contou que Laura era muito divertida nos bastidores e que os dois trocavam diversas anedotas entre as gravações.

“Ela tinha um riso aberto, de quem não teme nada [… ] Que figura incrível e poderosa nós estamos perdendo! Quero me lembrar dela assim: com esse talento, com vigor, com determinação”, finalizou o veterano, que é reconhecido por frequentemente participar de homenagens emocionantes a colegas de longa data da televisão que faleceram.

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