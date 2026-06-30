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Cultura

Rainha Camilla posa ao lado de J.K. Rowling e recebe enxurrada de críticas

Autora do universo de Harry Potter é acusada de transfobia por declarações feitas contra comunidade trans

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 13h49 | Atualizado em 30 jun 2026, 13h50
J.K. Rowling, com cabelos ruivos e blazer branco, ao lado da Rainha Camilla, de cabelos loiros e vestido azul, ambas sorrindo em um ambiente interno com paredes listradas e lareira branca
A autora J.K. Rowling com a rainha Camilla, da Inglaterra  (Reprodução/Instagram)
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Rainha Camilla posa ao lado de J.K. Rowling e recebe enxurrada de críticas Priorize VEJA no Google

A esposa do rei Charles, a rainha Camilla, publicou uma foto ao lado da autora J.K. Rowling nesta terça-feira, 30, e recebeu uma enxurrada de críticas nas redes sociais devido ao fato da criadora do universo de Harry Potter ser constantemente acusada de transfobia por declarações anti-trans. “Com uma paixão partilhada pelos livros e um compromisso profundo com as crianças que leem por prazer, a Rainha e o autor J.K. Rowling conheceram-se no Palácio de Holyroodhouse em Edimburgo. Sua Majestade e Sra. Rowling discutiram a importância de garantir que os jovens tenham acesso aos livros e a parte vital que a leitura representa para abrir portas para as gerações futuras.”, diz a legenda do perfil da família real no Instagram.

Nos comentários, seguidores da página lamentaram a foto. “Como admirador da Rainha e da sua Sala de Leitura, estou profundamente desapontado por ela dar uma plataforma ao JKR, em qualquer mês, mas especialmente durante o Mês do Orgulho. Há muitos outros indivíduos admiráveis para destacar que defendem a leitura para crianças e jovens.”, escreveu o perfil de um homem chamado Richard Patterson.

Outros perfis comentaram a frase “proteja as bonecas”, em referência à luta trans, enquanto vários postaram bandeiras da comunidade transgênero.

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