Rainha Camilla posa ao lado de J.K. Rowling e recebe enxurrada de críticas

A esposa do rei Charles, a rainha Camilla, publicou uma foto ao lado da autora J.K. Rowling nesta terça-feira, 30, e recebeu uma enxurrada de críticas nas redes sociais devido ao fato da criadora do universo de Harry Potter ser constantemente acusada de transfobia por declarações anti-trans. “Com uma paixão partilhada pelos livros e um compromisso profundo com as crianças que leem por prazer, a Rainha e o autor J.K. Rowling conheceram-se no Palácio de Holyroodhouse em Edimburgo. Sua Majestade e Sra. Rowling discutiram a importância de garantir que os jovens tenham acesso aos livros e a parte vital que a leitura representa para abrir portas para as gerações futuras.”, diz a legenda do perfil da família real no Instagram.

Nos comentários, seguidores da página lamentaram a foto. “Como admirador da Rainha e da sua Sala de Leitura, estou profundamente desapontado por ela dar uma plataforma ao JKR, em qualquer mês, mas especialmente durante o Mês do Orgulho. Há muitos outros indivíduos admiráveis para destacar que defendem a leitura para crianças e jovens.”, escreveu o perfil de um homem chamado Richard Patterson.

Outros perfis comentaram a frase “proteja as bonecas”, em referência à luta trans, enquanto vários postaram bandeiras da comunidade transgênero.