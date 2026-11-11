Raimundo e Damaso se agridem: confira resumo de Lá Na Minha Terra nesta quarta-feira, 11/11
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Mario Teixeira
Capítulo 03 no ar dia 11, quarta-feira
Rosenda disfarça a presença de Almerindo para Lina. Ismália maldiz o nordeste, e Cesário/Severino se irrita. Jacinta pressiona Gofredo sobre o relacionamento dos dois. Damaso segue procurando por Lina, sem saber que a moça já voltou para casa. Damaso confronta Raimundo e Biró sobre Lina. Águeda encontra uma bezerra, e Rosenda orienta a filha a procurar seu dono. Almerindo questiona Raimundo sobre o estado de seu gado. Brícia e Rosenda conversam sobre Águeda. Raimundo e Damaso se agridem, e Lina chega para interromper a briga entre os dois.