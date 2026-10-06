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Cultura

Rafaella Justus desabafa sobre ataques recebidos por aparência: “Ódio”

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus se pronunciou a respeito de críticas nas eleições

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 11h17
Rafaella Justus
Rafaella Justus (Instagram/Reprodução)
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Rafaella Justus desabafa sobre ataques recebidos por aparência: “Ódio” Priorize VEJA no Google

Nesta segunda-feira, 5, Rafaella Justus, de 17 anos, voltou a se pronunciar nas redes sociais após receber ataques a respeito de seu voto nas eleições de 2026. A influenciadora publicou um vídeo em seu perfil no Instagram para responder às críticas e desabafou sobre sua reação a algumas das mensagens.

“O dia em que eu postei uma foto usando uma regata branca, com uma mini bandeira do Brasil, e começaram a me xingar. Isso aconteceu ontem, assim que eu postei uma foto, depois de votar pela primeira vez na vida”, começou. A situação se refere ao domingo, 4, quando Rafa Justus compartilhou uma foto segurando seu primeiro comprovante de votação, enquanto vestia uma regata que trazia a bandeira do país.

“A partir de uma regata, decidiram o meu posicionamento político, em quem eu voto, no que eu acredito, sendo que eu nunca me posicionei publicamente sobre política. E eu fico pensando, né? Será que se fosse uma bandeira de qualquer outro país causaria a mesma reação?”, refletiu a jovem, que foi apontada por muitos internautas como bolsonarista.

“Não foram só opiniões, vieram ataques à minha aparência, à minha inteligência e xingamentos completamente gratuitos”, lamentou. “Criaram uma narrativa inteira sobre mim e depois usaram ela como justificativa para me atacar. Eu sou brasileira e usar bandeira do meu país não deveria exigir explicação. E mesmo que eu pensasse diferente de você politicamente, isso nunca justificaria desrespeito”, continuou Justus.

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“Discordância é uma coisa e ódio gratuito é outra e são completamente diferentes”, completou. Ainda no domingo, a influenciadora havia republicado uma postagem que dizia “Votar contra o Lula não significa gostar de Flavio ou Bolsonaro”, o que chamou a atenção de seguidores e mobilizou uma série de críticas online.

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