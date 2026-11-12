Rafael Ilha diz que recaiu nas drogas após pegadinha de Sérgio Mallandro

O cantor Rafael Ilha, ex-integrante do grupo Polegar, relembrou como uma pegadinha do programa Festa do Mallandro, apresentado por Sérgio Mallandro, causou uma de suas recaídas nas drogas. Ele conta isso no segundo episódio de A Clínica, série documental da TV Globo que foi ao ar nesta quarta-feira, 11. A série trata da Clínica Maxwell, instituição psiquiátrica que ficou famosa nos anos 1990 e 2000 pelo tratamento de dependência química e por receber pacientes famosos.

Segundo o cantor, ele foi ao programa de Sérgio Mallandro para divulgar um trabalho e foi abordado no camarim por um homem que fingia usar cocaína. “Eu estava no camarim e entrou um ator, ou produtor, não sei, perguntando se podia usar droga ali. Eu disse que não. Aí ele jogou um pó branco em cima da mesa e fingiu que ia usar. Falei: ‘Cara, sai daqui, vão achar que é meu'”, relembrou Ilha, que não sabia sobre a pegadinha preparada pela produção. “Comecei a bater nele. No terceiro soco, a produção toda entrou gritando que era pegadinha. Na hora em que falaram, eu dei mais três. Saí desse programa e acho que no dia seguinte recaí.”

A mãe do cantor, Sylvia Vieira, também dá depoimento no documentário e se lembra do episódio. “Ele ficou três meses sóbrio. Aí veio aquele programa do Sérgio Mallandro, que fez a pegadinha da cocaína com o Rafa. Uma semana depois, ele recaiu e ficou mal. Não perdoo esse homem até hoje.”

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