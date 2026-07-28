Quitéria Chagas conta conselho do marido momentos antes de morrer

Quitéria Chagas é a convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku; além da versão podcast no Spotify). Entre outros assuntos, ela relata o conselho recebido momentos antes de ficar viúva, em março de 2023, do empresário italiano Francesco Locati, que morreu aos 57 anos, em decorrência de um câncer.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

“Meu marido, pouco antes de falecer, sendo uma pessoa extremamente generosa, falou que eu tenho que saber viver. Ele: ‘desapega de mim, volta para o Brasil, resgata a sua vida’. Quando me casei, abandonei a questão da atuação, fui morar lá por uma decisão minha. E esse ele se foi. Mas graças às falas dele, que teve o poder de me reestruturar. Se ele não desse essas falas, ia ficar mais difícil. Eu tinha que voltar para o Brasil, porque ele sabia que o país dele é muito machista e a mulher sozinha perde a função social sem o marido. A viúva não tem função. Ele falou: ‘preparei tudo para você, você vai ficar bem’”.

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221); ou no canal VEJA GENTE no Spotify, na versão podcast.

Continua após a publicidade