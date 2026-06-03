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Durante show, Bruno questiona Leonardo sobre a possível reconciliação de Zé Felipe e Virginia. Em meio a rumores, Zé Felipe demonstra apoio público à ex-esposa após ela sofrer uma “humilhação pública” em jogo. Entenda a situação e a reação dos artistas.

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Durante show realizado no último final de semana, Bruno, da dupla Bruno e Marrone, questionou Leonardo sobre a volta do relacionamento do filho do cantor Zé Felipe com a influenciadora Virginia. “Você acha que a Virginia vai voltar com o Zé Felipe?”. O sertanejo, então, respondeu ao amigo aos risos: “Não sei, talvez, só Deus sabe! Sei que vou tomar uma”.

Virginia e Zé Felipe fizeram a primeira aparição pública juntos no final de maio, após término da influenciadora com o jogador de futebol Vini Jr.. Em vídeos publicados nas redes sociais, os dois apareceram curtindo juntos a festa de 5 anos da primogênita.

A defesa de Zé Felipe

O cantor Zé Felipe demonstrou apoio público a Virginia, que foi alvo de xingamentos durante uma partida amistosa da Seleção Brasileira no Maracanã, no Rio de Janeiro, no último domingo, 31.

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Naquela tarde, Virginia foi alvo de vaias e ofensas após o jogador Vini Jr., seu ex-namorado, ter marcado um gol no jogo contra a Seleção do Panamá. Na noite desta segunda-feira, 1º, a influenciadora digital compartilhou uma série de reflexões em seu perfil no Instagram, nas quais diz ter sofrido uma “humilhação pública”.

O que chamou a atenção de internautas entre as milhares de interações na publicação foi um comentário deixado por Zé Felipe. O cantor sertanejo digitou uma sequência de emojis de aplausos em apoio à ex-companheira e mãe de seus três filhos. O gesto ocorre em meio a especulações sobre uma possível reconciliação entre os dois, divorciados desde maio do ano passado.

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