Questionado em show, Leonardo fala sobre volta de Virginia e Zé Felipe
O ex-casal foi visto curtindo a festa de 5 anos da primogênita
Durante show realizado no último final de semana, Bruno, da dupla Bruno e Marrone, questionou Leonardo sobre a volta do relacionamento do filho do cantor Zé Felipe com a influenciadora Virginia. “Você acha que a Virginia vai voltar com o Zé Felipe?”. O sertanejo, então, respondeu ao amigo aos risos: “Não sei, talvez, só Deus sabe! Sei que vou tomar uma”.
Virginia e Zé Felipe fizeram a primeira aparição pública juntos no final de maio, após término da influenciadora com o jogador de futebol Vini Jr.. Em vídeos publicados nas redes sociais, os dois apareceram curtindo juntos a festa de 5 anos da primogênita.
A defesa de Zé Felipe
O cantor Zé Felipe demonstrou apoio público a Virginia, que foi alvo de xingamentos durante uma partida amistosa da Seleção Brasileira no Maracanã, no Rio de Janeiro, no último domingo, 31.
Naquela tarde, Virginia foi alvo de vaias e ofensas após o jogador Vini Jr., seu ex-namorado, ter marcado um gol no jogo contra a Seleção do Panamá. Na noite desta segunda-feira, 1º, a influenciadora digital compartilhou uma série de reflexões em seu perfil no Instagram, nas quais diz ter sofrido uma “humilhação pública”.
O que chamou a atenção de internautas entre as milhares de interações na publicação foi um comentário deixado por Zé Felipe. O cantor sertanejo digitou uma sequência de emojis de aplausos em apoio à ex-companheira e mãe de seus três filhos. O gesto ocorre em meio a especulações sobre uma possível reconciliação entre os dois, divorciados desde maio do ano passado.