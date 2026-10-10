Queridinho da vez: como Breno Ferreira se tornou onipresente na TV Globo

Breno Ferreira ganhou destaque na TV Globo com o remake de Vale Tudo (2025), interpretando André. Agora, está ao ar de novo em Quem Ama Cuida, como Cléber, e aos domingos se apresenta na Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, dominando a televisão de domingo a sábado.

Com o sonho de ser ator, e inspirado pelo irmão, Dan, 33 anos, também em novelas da rede de televisão, se mudou para o Rio de Janeiro e começou a estudar teatro. “Quando fui começando a conhecer esse mundo [da arte] e deslumbrar que talvez isso poderia acontecer, foi um gás. E aí eu não parei mais”, diz ele, tendo também no currículo Beleza Fatal (2025) e Jogada de Risco (2026).

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

Continua após a publicidade

A última explorou um lado mais íntimo do ator. Em uma das cenas, ele aparece nu, o que repercutiu a beça nas redes sociais. “É uma cena muito importante, muito legal. E acho que isso é detalhe. A gente é brasileiro, sul-americano, a gente gosta de calor, de coisa quente”, afirma.

Continua após a publicidade

Breno namora a atriz Clara Moneke desde 2024. Os dois se conheceram nas gravações de Amar é Para os Fortes (2022), série da Prime Video, mas só começaram o relacionamento tempos depois. “Éramos outras pessoas, em outros lugares. A vida é uma surpresa. Nós nos revelamos de diversas formas. E hoje estamos aqui. Nos reencontramos, nos apaixonamos”.