Quentin Tarantino surpreende ao adiantar cenas de novo projeto

Quentin Tarantino surpreendeu fãs ao apresentar uma prévia de As novas desventuras de Cliff Booth, sequência de Era uma vez me Hollywood…, estrelado por Brad Pitt. O diretor participou de um debate após uma sessão especial do primeiro filme, em um festival de Los Angeles, e perguntou à plateia se queria ver trechos do novo longa. O projeto mostra como está a vida do protagonista, Cliff, oito anos após o fim da história.

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O público assistiu aos primeiros 17 minutos do filme. Tarantino deixou a direção de lado e trabalhou apenas no roteiro. O dever de dirigir Brad Pitt ficou para David Fincher. Agora, o protagonista não é mais dublê e passou a trabalhar como bartender em um cinema. Em 2020, conquistou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante.

“Los Angeles não precisa mais de um dublê matador de hippies como antes. Mas Hollywood sempre terá problemas, que só podem ser resolvidos por alguém com as habilidades únicas (e às vezes ilegais) de Cliff. Quando não está ganhando a vida como bartender ou projecionista, Cliff Booth é um faz-tudo — resolvendo problemas para os grandes e, às vezes, nem tão grandes assim de Hollywood”, explicou Fincher.

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