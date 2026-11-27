A empresa de seguros e benefícios corporativos fundada por Joaquim Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, tem entre seus sócios três profissionais com trajetórias ligadas ao mercado de seguros, à gestão de benefícios e à operação de negócios. Aos 21 anos, Joaquim divide a sociedade da Trya Seg com Bruno Autran, João Pedro Guerreiro e Luca Marco Antonio. Enquanto o filho dos apresentadores responde pela área de novos negócios, os demais sócios estão à frente das áreas de gestão, operações e comercial.

Quem é Bruno Autran?

De acordo com a descrição de sua trajetória no LinkedIn, Bruno Autran começou a carreira no mercado financeiro, onde trabalhou por sete anos. Aos 26 anos, decidiu empreender e passou a atuar em operações de fusões e aquisições no segmento de corretoras. Formado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), ele se apresenta como fundador e sócio da AJA Seg e da Trya Seg.

Autran relata ter participado de negócios como a venda da TBI Seguros para a Dasa, após a fusão com o Grupo Case, e a aquisição da BTR Seguros pela XP, que comprou 100% da companhia. Segundo seu perfil, ele foi sócio e executivo da XP por três anos.

Na apresentação da Trya, Autran descreve a empresa como uma corretora de benefícios que utiliza uma plataforma própria de inteligência artificial para a gestão de sinistralidade, com acompanhamento da jornada dos pacientes. Ele também afirma acreditar no uso da tecnologia como diferencial competitivo e na construção de negócios com impacto na vida das pessoas.

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O que fazem João Pedro Guerreiro e Luca Marco Antonio?

No LinkedIn, João Pedro Guerreiro se apresenta como cofundador e responsável pela área de Operações da Trya. Ele diz que trabalha para reduzir a burocracia na gestão de saúde das empresas e tornar os processos mais ágeis. Também destaca a organização das informações e o cuidado com os beneficiários como prioridades de sua atuação.

Já Luca Marco Antonio, que também se identifica no LinkedIn como cofundador, responde pela área Comercial da Trya Seg. Segundo sua apresentação profissional, atua diretamente na negociação com operadoras e no desenvolvimento de soluções para empresas. Ele afirma que a proposta é transformar a saúde corporativa de uma despesa passiva em uma ferramenta estratégica para as organizações, equilibrando custos e experiência dos clientes.

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Como a empresa se organiza?

A divisão de responsabilidades apresentada pelos sócios indica uma estrutura em que Joaquim cuida da expansão comercial e das parcerias, enquanto Guerreiro responde pela operação e Luca pela área comercial. Autran aparece como fundador e sócio tanto da Trya Seg quanto da AJA Seg. A empresa aposta no uso de inteligência artificial para monitorar despesas médicas, identificar cobranças indevidas e auxiliar companhias na negociação de reajustes com operadoras de saúde.

A Trya foi idealizada em 2024 e começou a operar comercialmente em abril deste ano, depois de receber investimentos. Joaquim, que voltou ao Brasil após passar um ano estudando nos Estados Unidos, concilia a rotina de empresário com a graduação em Administração na Link School of Business, em São Paulo.

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