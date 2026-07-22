Quem são os herdeiros de Luiz Carlos Barreto, que morreu aos 98 anos

O produtor, diretor, fotógrafo e referência no cinema nacional Luiz Carlos Barreto, que morreu nesta quarta-feira, 22, aos 98 anos, deixou um legado de clássicos das telonas e também uma família profundamente ligada ao audiovisual brasileiro. Ao lado da produtora Lucy Barreto, 93 anos, sua companheira de vida e de trabalho por mais de seis décadas, Barretão, como era conhecido, construiu uma das produtoras mais influentes do país, a LC Barreto. O casal teve três filhos: os cineastas Bruno Barreto e Fábio Barreto, além de Paula Barreto.

Bruno Barreto, 71, é o herdeiro mais conhecido do público. Diretor de sucessos como Dona Flor e Seus Dois Maridos, O Que É Isso, Companheiro? — indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional — e Flores Raras, ele consolidou uma carreira de prestígio dentro e fora do Brasil.

Já Fábio Barreto (1957-2019) também seguiu os passos do pai na direção cinematográfica. Entre seus principais trabalhos está O Quatrilho, Lula, o Filho do Brasil. Em 2009, sofreu um grave acidente de carro que o deixou em estado vegetativo por quase dez anos, até sua morte, em 2019.

A filha caçula, Paula Barreto, é formada em Comunicação Social e também participou da trajetória da empresa da família, mantendo a tradição da LC Barreto, responsável por dezenas de produções que marcaram a cinematografia brasileira.

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