Quem são os herdeiros da atriz Laura Cardoso

A morte de Laura Cardoso, aos 98 anos, na noite de segunda-feira, 17, voltou os holofotes para a família da atriz, uma das figuras mais importantes da história da dramaturgia brasileira. Embora detalhes sobre eventual inventário ou testamento não sejam públicos, informações disponíveis sobre a vida pessoal da artista indicam que ela deixou duas filhas, duas netas e bisnetos. Entre os familiares que ganharam maior visibilidade está Fernando Faria, bisneto que comunicou a morte da atriz e mantinha uma relação especialmente próxima com ela.

As filhas de Laura Cardoso

Fátima Cardoso é a filha mais velha da atriz. Assim como a irmã, Fernanda, sempre teve uma presença discreta na imprensa e não construiu uma carreira pública comparável à da mãe. Ainda assim, Fátima participou diretamente da rotina de Laura e esteve envolvida em cuidados relacionados à vida profissional da atriz. Durante a pandemia, em 2021, por exemplo, coordenou um ensaio fotográfico da mãe, mantendo um papel próximo nos bastidores de sua carreira.

Fernanda Cardoso, a filha mais nova, também escolheu uma vida longe dos holofotes. Durante muitos anos, morou com Laura no apartamento da atriz em São Paulo, onde, segundo reportagem publicada pela Folha em 2015, a artista havia criado as duas filhas. Mais recentemente, a própria Laura continuava vivendo cercada por familiares. Em entrevista em 2023, realizada no apartamento paulistano da atriz, ela falou sobre a importância de permanecer próxima da família.

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A relação de Laura com as filhas ajuda a explicar a estrutura familiar que permaneceu ao redor da atriz ao longo das décadas. Enquanto ela acumulava trabalhos no teatro, no cinema e na televisão, Fátima e Fernanda preservaram uma rotina mais reservada. A exposição pública da família acabou concentrada, nos últimos anos, em integrantes da geração seguinte, especialmente Adriana Balleroni e seu filho, Fernando Faria.

As netas e o bisneto

Adriana Balleroni é filha de Fátima e mãe de Fernando Faria, que se tornou um dos familiares mais próximos e conhecidos de Laura. Ela própria participou de registros públicos sobre a trajetória da avó, inclusive na exposição Ocupação Laura Cardoso, realizada pelo Itaú Cultural em 2017. A mostra reuniu documentos, fotografias e lembranças da vida pessoal e profissional da atriz.

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Cláudia, a outra neta de Laura, manteve uma exposição pública ainda menor. Seu nome aparece em referências à família da atriz, mas há poucas informações disponíveis sobre sua vida pessoal ou profissional. Já Fernando Faria ganhou espaço nos últimos anos por auxiliar a bisavó em questões ligadas à carreira e às redes sociais. A proximidade entre os dois fez dele uma espécie de elo entre Laura e o público em sua fase final.

O que se sabe sobre os herdeiros

Embora seja possível identificar publicamente parte da árvore familiar de Laura Cardoso, não é possível afirmar apenas com base nesses parentes quem ficará com o patrimônio da atriz. A sucessão segue regras próprias e pode envolver testamento, regime de bens e outros documentos que não são necessariamente públicos.

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O que fica evidente, entretanto, é que a família esteve presente na trajetória de Laura de maneira menos ostensiva do que sua carreira. Fátima e Fernanda acompanharam a mãe longe dos holofotes; Adriana e Cláudia representam a geração das netas; e Fernando se tornou, nos últimos anos, um dos rostos mais próximos da atriz. Em 2023, aos 96 anos, Laura dizia que queria continuar perto da família e do público — uma combinação que marcou seus últimos anos de vida.