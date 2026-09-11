Quem são os filhos de Alok que subiram no palco do Rock in Rio
Dj brasileiro se apresentou na noite do K-Pop
Alok fez um show superproduzido no Rock in Rio nesta sexta-feira, 11, com dançarinos sincronizados, drones e a participação especial de Zeeba. Da plateia, Romana Novais acompanhou a apresentação ao lado dos filhos do casal, Ravi, 6, e Raika, 5, que curtiram cada momento em frente ao Palco Mundo. As crianças assistiram ao show usando protetores auriculares, diante do alto volume da apresentação. Em um momento, Ravi e Raika deixaram a plateia e subiram ao Palco Mundo. Os dois foram para o colo de Alok.
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