Quem são os 20 personagens que aparecem no novo trailer de ‘Vingadores: Doutor Destino’
Primeira prévia do novo filme reúne heróis de diferentes franquias e antecipa o maior crossover da história da Marvel
Depois de muita expectativa, a Marvel divulgou nesta segunda-feira, 20, o primeiro trailer de Vingadores: Doutor Destino.
A prévia mostra os diferentes universos da Marvel convergindo diante da ameaça de Doutor Destino (Robert Downey Jr.). Entre os destaques estão os X-Men, liderados pelo Professor Xavier (Patrick Stewart), enfrentando a incursão, além de diversos encontros entre heróis de diferentes franquias.
Ao longo do trailer, vemos interações entre Thor (Chris Hemsworth) e os novos Vingadores, o retorno do Quarteto Fantástico e confrontos como Gambit contra Shang-Chi e Mística contra Yelena (Florence Pugh), entre outros.
Nas redes sociais, os fãs destacaram a presença de diversos personagens do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM) e as interações inéditas entre eles. Para não perder nenhum detalhe, separamos uma lista, em ordem, com todos os personagens que aparecem na prévia.
- Charles Xavier
- Doutor Destino
- Quarteto Fantástico (Johnny Storm, Susan Storm, Coisa e Reed Richards)
- Thor
- Soldado Invernal (Bucky Barnes)
- Capitão América (Sam Wilson)
- Homem-Formiga
- Novos Vingadores
- Namor
- Pantera Negra (Shuri)
- M’Baku
- Falcão (Joaquim Torres)
- Ciclopes
- Gambit
- Shang-Chi
- Loki
- Mistica
- Magneto
- Cassie Lang
- Steve Rogers
Confira o trailer: