Quem são os 20 personagens que aparecem no novo trailer de ‘Vingadores: Doutor Destino’

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A Marvel lançou o primeiro trailer de “Vingadores: Doutor Destino”, revelando a ameaça de Robert Downey Jr. como Doutor Destino e a convergência épica de universos. X-Men, Quarteto Fantástico e embates inéditos marcam a prévia. Confira os 20 personagens que apareceram e prepare-se para o filme!

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Depois de muita expectativa, a Marvel divulgou nesta segunda-feira, 20, o primeiro trailer de Vingadores: Doutor Destino.

A prévia mostra os diferentes universos da Marvel convergindo diante da ameaça de Doutor Destino (Robert Downey Jr.). Entre os destaques estão os X-Men, liderados pelo Professor Xavier (Patrick Stewart), enfrentando a incursão, além de diversos encontros entre heróis de diferentes franquias.

Ao longo do trailer, vemos interações entre Thor (Chris Hemsworth) e os novos Vingadores, o retorno do Quarteto Fantástico e confrontos como Gambit contra Shang-Chi e Mística contra Yelena (Florence Pugh), entre outros.

Nas redes sociais, os fãs destacaram a presença de diversos personagens do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM) e as interações inéditas entre eles. Para não perder nenhum detalhe, separamos uma lista, em ordem, com todos os personagens que aparecem na prévia.

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Charles Xavier Doutor Destino Quarteto Fantástico (Johnny Storm, Susan Storm, Coisa e Reed Richards) Thor Soldado Invernal (Bucky Barnes) Capitão América (Sam Wilson) Homem-Formiga Novos Vingadores Namor Pantera Negra (Shuri) M’Baku Falcão (Joaquim Torres) Ciclopes Gambit Shang-Chi Loki Mistica Magneto Cassie Lang Steve Rogers

Confira o trailer:

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