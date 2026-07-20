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Cultura

Quem são os 20 personagens que aparecem no novo trailer de ‘Vingadores: Doutor Destino’

Primeira prévia do novo filme reúne heróis de diferentes franquias e antecipa o maior crossover da história da Marvel

Por Pedro Godoy 20 jul 2026, 13h57
O Coisa, em uniforme azul e branco com o número 4, aperta a mão de um homem de pele escura e armadura, em uma praia. Outros personagens, incluindo o Pantera Negra e membros do Quarteto Fantástico, observam. Ao fundo, uma onda gigante se aproxima
Personagens da Marvel se encontrando no novo filme dos Vingadores (Marvel/Reprodução)
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Depois de muita expectativa, a Marvel divulgou nesta segunda-feira, 20, o primeiro trailer de Vingadores: Doutor Destino.

A prévia mostra os diferentes universos da Marvel convergindo diante da ameaça de Doutor Destino (Robert Downey Jr.). Entre os destaques estão os X-Men, liderados pelo Professor Xavier (Patrick Stewart), enfrentando a incursão, além de diversos encontros entre heróis de diferentes franquias.

Ao longo do trailer, vemos interações entre Thor (Chris Hemsworth) e os novos Vingadores, o retorno do Quarteto Fantástico e confrontos como Gambit contra Shang-Chi e Mística contra Yelena (Florence Pugh), entre outros.

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Nas redes sociais, os fãs destacaram a presença de diversos personagens do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM) e as interações inéditas entre eles. Para não perder nenhum detalhe, separamos uma lista, em ordem, com todos os personagens que aparecem na prévia.

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  1. Charles Xavier
  2. Doutor Destino
  3. Quarteto Fantástico (Johnny Storm, Susan Storm, Coisa e Reed Richards)
  4. Thor
  5. Soldado Invernal (Bucky Barnes)
  6. Capitão América (Sam Wilson)
  7. Homem-Formiga
  8. Novos Vingadores
  9. Namor
  10. Pantera Negra (Shuri)
  11. M’Baku
  12. Falcão (Joaquim Torres)
  13. Ciclopes
  14. Gambit
  15. Shang-Chi
  16. Loki
  17. Mistica
  18. Magneto
  19. Cassie Lang
  20. Steve Rogers

Confira o trailer:

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