Quem são as personalidades que participam de ‘Asterix na Lusitânia’

Em Astérix na Lusitânia (Editora Record), 41º álbum da dupla de guerreiros gauleses criados por Renné Goscinny e Albert Uderzo, os autores Fabcaro e Didier Conrad reúnem diversas participações especiais, homenagens e caricaturas de personalidades reais e figuras históricas. São personagens que Asterix e Obelix encontram em sua viagem à Olisipo, como os romanos chamavam Lisboa, para resgatar um amigo preso injustamente pelos asseclas de Júlio César:

Ricky Gervais: O comediante e ator britânico é caricaturado sob a forma do centurião romano Obraspóstumas.

Nelly Furtado: A cantora luso-canadense é homenageada na figura da estalajadeira Gama, sujo nome, por sua vez, é uma homenagem a Vasco da Gama.

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Amália Rodrigues: A icônica fadista portuguesa inspira a personagem Amália, cujos fados melancólicos sensibilizam os gauleses e desarmam os soldados romanos ao introduzir o sentimento da saudade.

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Cristiano Ronaldo (CR7): Faz duas aparições discretas como easter egg visual nas ilustrações, representado por um menino jogando futebol na rua com uma camisa vermelha e o número sete em numerais romanos. (Para não estragar a brincadeira, mantivemos segredo sobre onde o personagem aparece.)

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Além disso, a obra inclui referências e brincadeiras com outras figuras culturais e históricas, como Viriato, célebre líder da resistência lusitana contra o Império Romano, e Fernando Pessoa e Fernão de Magalhães, citados em versos e citações literárias ao longo da aventura.

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ASTERIX NA LUSITÂNIA, de Fabcaro e Didier Conrad. Tradução: Sofia Soter. Editora: Record. Páginas: 48. Preço: R$ 59,90 –