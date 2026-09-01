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Cultura

Quem são as personalidades que participam de ‘Asterix na Lusitânia’

No novo álbum dos irredutíveis gauleses, o roteirista Fabcaro e o desenhista Difier Conrad fazem referência a personagens contemporâneos e históricos

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 20h00
Obelix e Ideiafix em uma carroça puxada por um cavalo, olhando para a cidade costeira de Olisipo, com casas coloridas, um porto movimentado com barcos e uma ponte. Obelix diz: Aah! Com certeza vou encontrar uma lembrancinha para Oxalá por aqui...
LISBOA ANTIGA - Asterix e Obelix chegam a Olisipo, nome romano da capital portuguesa - (Editora Record/Divulgação)
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Em Astérix na Lusitânia (Editora Record), 41º álbum da dupla de guerreiros gauleses criados por Renné Goscinny e Albert Uderzo, os autores Fabcaro e Didier Conrad reúnem diversas participações especiais, homenagens e caricaturas de personalidades reais e figuras históricas. São personagens que Asterix e Obelix encontram em sua viagem à Olisipo, como os romanos chamavam Lisboa, para resgatar um amigo preso injustamente pelos asseclas de Júlio César:

Ricky Gervais: O comediante e ator britânico é caricaturado sob a forma do centurião romano Obraspóstumas.

Homem barbudo, com armadura romana dourada e capa vermelha, segurando um capacete com pluma vermelha na mão esquerda e a empunhadura de uma espada na direita. Ele tem uma expressão séria e está usando sandálias brancas
‘Asterix na Lusitânia’: o centurião Obraspóstumas é a cara de Ricky Gervais, o comediante britânico sem papas na língua – (Editora Record/Reprodução)

Nelly Furtado: A cantora luso-canadense é homenageada na figura da estalajadeira Gama, sujo nome, por sua vez, é uma homenagem a Vasco da Gama.

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Mulher de desenho animado com cabelo preto longo, faixa rosa, brincos e pulseiras douradas, vestido rosa com babados brancos e avental branco, olhando para baixo com expressão séria
‘Asterix na Lusitânia’: a estalajadeira Gama, que homenageia no nome Vasco da Gama e na aparência a cantora Nelly Furtado – (Editora Record/Reprodução)

Amália Rodrigues: A icônica fadista portuguesa inspira a personagem Amália, cujos fados melancólicos sensibilizam os gauleses e desarmam os soldados romanos ao introduzir o sentimento da saudade.

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Página de quadrinhos com Obelix e uma mulher dançando para músicos, enquanto outro personagem observa. Balões de fala contêm textos como Tudo agora se foi... e Que belo acolhimento!.
A DOR E O AMOR – Detalhe do momento em que Obelix ouve o fado cantado por uma personagem inspirada em Amália Rodrigues – (Editora Record/Divulgação)

Cristiano Ronaldo (CR7): Faz duas aparições discretas como easter egg visual nas ilustrações, representado por um menino jogando futebol na rua com uma camisa vermelha e o número sete em numerais romanos. (Para não estragar a brincadeira, mantivemos segredo sobre onde o personagem aparece.)

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Além disso, a obra inclui referências e brincadeiras com outras figuras culturais e históricas, como Viriato, célebre líder da resistência lusitana contra o Império Romano, e Fernando Pessoa e Fernão de Magalhães, citados em versos e citações literárias ao longo da aventura.

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Capa de quadrinhos com Obelix e Ideiafix no colo, e Astérix caminhando por uma rua estreita de uma cidade costeira com casas coloridas, enquanto navios romanos navegam no mar ao fundo

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ASTERIX NA LUSITÂNIA, de Fabcaro e Didier Conrad. Tradução: Sofia Soter. Editora: Record. Páginas: 48. Preço: R$ 59,90 –

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