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Cultura

Quem matou Arthur Brandão, segundo Antonio Fagundes: ‘Quem ama cuida’

Aos 77 anos, ator é o convidado do programa semanal da coluna GENTE

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 11h00 | Atualizado em 10 jul 2026, 14h48
Dois homens sentados em poltronas azuis conversam. O da esquerda, mais velho, com cabelos brancos e jaqueta de couro preta, olha para o outro. O da direita, de barba e óculos, com camisa clara e blazer escuro, gesticula com uma caneta na mão, segurando papéis. Uma mesa lateral com copos e um quadro de paisagem marinha ao fundo. Equipamentos de iluminação e câmera são visíveis nas laterais
Antonio Fagundes é o convidado do programa semanal da coluna GENTE -  (VEJA/Reprodução)
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Quem matou Arthur Brandão, segundo Antonio Fagundes: ‘Quem ama cuida’ Priorizar nos meus resultados Google

A morte do milionário Arthur Brandão, nos primeiros capítulos de Quem ama cuida, segue um mistério que só será desvendado meses adiante. No papel central, Antonio Fagundes, 77 anos, que retornou à TV Globo de onde se afastou em 2020. O ator deu seu pitaco no programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku; além da versão podcast no Spotify).

 “Olha, acho que morri umas oito vezes, viu (risos)? Porque tem aí muitos suspeitos. E tenho a impressão que nem o Walcyr nem a Cláudia (Souto, coautora) sabem quem é que matou na verdade. Ainda tem a possibilidade de ser um (personagem) diferente desses oito. Pode ser que eu tenha que voltar um dia lá só para fazer uma nona morte”.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Agradecimento: Hotel Nacional e Elev Comunicação/ Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221); ou no canal VEJA GENTE no Spotify, na versão podcast.

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TAGS:
Antonio Fagundes
Gente
Quem Ama Cuida
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