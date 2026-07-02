Quem interpretará as gêmeas Maiara e Maraisa no filme sobre Marília Mendonça
Atrizes foram anunciadas como as irmãs da dupla
Inspirada na história da sertaneja Marília Mendonça, a nova produção do Prime Video Marília teve o elenco divulgado nesta quinta-feira, 2. A cantora, que foi vítima de um acidente aéreo em novembro de 2021, será interpretada pela atriz e cantora Marina Versos, de 24 anos.
O elenco também conta com Hermila Guedes no papel de Dona Ruth, mãe da cantora, Klara Castanho e Sophia Valverde como as irmãs Maiara e Maraisa, respectivamente, João Guilherme como Juliano Tchula, principal parceiro musical de Marília, e Daniel Haidar e Luccas Oliver como os sertanejos Henrique e Juliano.
Além deles, Marcelo Serrado irá viver Wander Oliveira, empresário que “descobriu” a artista aos 13 anos e Alejandro Claveaux será Júnior, ex-padrasto da goiana. Outros nomes como George Sauma, André Torquato, Igor Armucho, Davi Bensá e Marcus Gouveia também estarão presentes no filme.
O longa conta com direção de Dainara Toffoli e roteiro de Carina Schulze e Patrícia Andrade, e acompanha a trajetória de Marília Mendonça, considerada uma das maiores artistas brasileiras e consagrada por revolucionar o campo da música sertaneja.
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