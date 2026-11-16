Desde 1962, quando Sean Connery apareceu pela primeira vez como James Bond em 007 – Contra o Satânico Dr. No, seis atores assumiram oficialmente o papel do agente secreto mais famoso do cinema. Ao longo de mais de seis décadas, cada intérprete imprimiu características próprias ao personagem, que transitou entre o charme clássico, o humor, a ação e abordagens mais sombrias.

Mas qual deles teria sido o melhor 007? Uma maneira de investigar a preferência do público é observar as avaliações dos filmes no IMDb, plataforma que reúne notas atribuídas por espectadores de diferentes países.

Para chegar ao resultado, foram consideradas as notas dos 25 longas oficiais produzidos pela EON Productions e calculada a média aritmética das avaliações dos filmes protagonizados por cada ator.

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Daniel Craig lidera a comparação

Com média aproximada de 7,3 pontos, Daniel Craig ocupa a primeira posição. O desempenho é impulsionado principalmente por 007 – Cassino Royale (2006), que recebeu nota 8,0, e 007 – Operação Skyfall (2012), avaliado em 7,8. Os dois estão entre os filmes mais bem avaliados de toda a franquia.

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Craig interpretou Bond em cinco produções, entre 2006 e 2021. Sua versão do personagem apostou em um agente mais vulnerável, físico e emocionalmente complexo, distanciando-se em alguns aspectos da imagem tradicional do espião.

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Sean Connery fica em segundo lugar

O segundo colocado é Sean Connery, com média de aproximadamente 7,1 pontos. Primeiro ator a interpretar oficialmente James Bond no cinema, ele participou de seis filmes da franquia.

Entre seus trabalhos, destaca-se 007 Contra Goldfinger (1964), que alcançou nota 7,7 no IMDb. A produção ajudou a estabelecer elementos que se tornariam marcas registradas da série, como os vilões extravagantes, os dispositivos tecnológicos e as sequências de ação elaboradas.

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Como ficam os outros intérpretes?

A terceira posição é compartilhada por George Lazenby e Timothy Dalton, ambos com média de 6,7 pontos. Lazenby interpretou Bond uma única vez, em 007 – A Serviço Secreto de Sua Majestade (1969), enquanto Dalton protagonizou duas produções, Marcado para a Morte (1987) e Permissão para Matar (1989).

Roger Moore aparece na sequência, com média de 6,6 pontos. Foi o ator que mais vezes interpretou o agente na franquia oficial, estrelando sete filmes entre 1973 e 1985. Sua versão ficou conhecida pelo humor e pela abordagem mais descontraída.

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Pierce Brosnan fecha a comparação, com média de aproximadamente 6,6 pontos — ligeiramente inferior à de Moore. O ator protagonizou quatro filmes entre 1995 e 2002. Seu primeiro trabalho, 007 – GoldenEye (1995), recebeu nota 7,2 e é o mais bem avaliado de sua passagem pela franquia.

O ranking dos atores de James Bond segundo o IMDb

Considerando a média das notas dos filmes de cada intérprete, a classificação fica assim:

Daniel Craig — 7,3 Sean Connery — 7,1 George Lazenby — 6,7 Timothy Dalton — 6,7 Roger Moore — 6,6 Pierce Brosnan — 6,6

Uma ressalva sobre o resultado

A classificação não representa uma avaliação direta da atuação dos atores, mas a recepção dos filmes pelo público. Uma produção pode receber notas altas por seu roteiro, direção, fotografia ou outros elementos, independentemente do desempenho de seu protagonista.

Ainda assim, os números oferecem uma indicação interessante da maneira como diferentes gerações de espectadores receberam as várias fases da franquia. Pela média das avaliações, Daniel Craig leva a melhor. Mas a discussão sobre quem foi o James Bond definitivo continua aberta.

Robert Pattinson será o próximo James Bond

Enquanto Daniel Craig lidera a comparação das avaliações no IMDb, a franquia já tem um novo nome para assumir o papel do agente secreto. O ator britânico Robert Pattinson foi anunciado nesta segunda-feira (16) como o próximo James Bond, tornando-se o sétimo intérprete oficial do personagem no cinema.

Conhecido mundialmente por trabalhos como Crepúsculo, Batman e Harry Potter e o Cálice de Fogo, Pattinson protagonizará o 26º filme da série. A produção terá direção de Denis Villeneuve, cineasta responsável por Duna, e roteiro de Steven Knight, criador de Peaky Blinders. O longa ainda não tem título nem data de estreia divulgados.

A escolha abre um novo capítulo para a franquia e acrescenta uma pergunta à discussão sobre o melhor 007: como Pattinson será recebido pelo público e onde sua interpretação ficará na história do personagem?