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Cultura

Quem foi Luiz Carlos Barreto, o diretor que moldou o cinema nacional moderno

Barretão morreu nesta quarta-feira, 22, aos 98 anos

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 10h55 | Atualizado em 22 jul 2026, 12h21
Homem idoso de cabelos grisalhos, camisa vermelha e calça clara, sentado em uma cadeira de madeira, com expressão séria, olhando para frente. Ao fundo, uma janela iluminada com grades escuras e um ambiente escuro
Cineasta Luiz Carlos Barreto, o Barretão (./Divulgação)
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A morte de Luiz Carlos Barreto, aos 98 anos, encerra um dos capítulos mais importantes da história do audiovisual nacional. Conhecido como “Barretão”, o produtor, diretor, fotógrafo, roteirista e jornalista dedicou mais de seis décadas ao cinema brasileiro e participou da realização de algumas das obras mais marcantes do país.

Nascido em Sobral, no Ceará, em 1928, Barreto mudou-se ainda jovem para o Rio de Janeiro. Antes de ingressar no cinema, trabalhou na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e construiu carreira como fotojornalista nas revistas A Cigarra e O Cruzeiro. Foi nesse período que conheceu Lucy Barreto, companheira de vida e de trabalho, com quem fundou, em 1963, a L.C. Barreto Produções Cinematográficas.

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Integrante do movimento Cinema Novo, Barretão assinou a fotografia de clássicos como Vidas Secas (1963), obra de Graciliano Ramos, e Terra em Transe (1967), de Glauber Rocha. Como produtor, esteve por trás de mais de 80 filmes, incluindo Dona Flor e Seus Dois Maridos, Bye Bye Brasil, O Quatrilho e O Que É Isso, Companheiro?, produções que marcaram gerações e projetaram o cinema brasileiro internacionalmente. Também era pai dos cineastas Bruno Barreto e Fábio Barreto, mantendo uma das famílias mais influentes da história do cinema nacional.

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Luiz Carlos Barreto estava internado em um hospital em Copacabana, zona sul do Rio, para o tratamento de uma infecção pulmonar decorrente de uma pneumonia. A saúde do cineasta, segundo sua filha, Paula Barreto, vinha se deteriorando desde 2024, quando sofreu uma queda em uma viagem ao Ceará.

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