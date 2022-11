Quem foi John Aniston, pai de Jennifer Aniston, que morreu aos 89 anos

Jennifer Aniston, famosa pela série Friends, não é a única artista da família: seu pai, John Aniston, foi um notório ator greco-americano. Nesta segunda-feira, 14, a atriz lamentou a morte do pai (que faleceu na sexta, 11) em uma postagem no Instagram. “Doce papai…⁣ John Anthony Aniston. Você foi um dos seres humanos mais bonitos que eu já conheci. Estou muito grata por você ter subido aos céus em paz – e sem dor”, escreveu.

Aniston ficou famoso ao interpretar Victor Kiriakis na longeva telenovela americana Days of Our Lives — que, curiosamente, é parte da trama de Friends: o personagem Joey atua na novela, interpretando um papel inventado para a série. John Aniston nasceu na Grécia e se mudou para Pensilvânia, nos Estados Unidos, com a família quando ainda era criança. Lá ele se formou em artes cênicas na Pennsylvania State University, e logo em seguida serviu a Marinha como oficial de inteligência.

Na televisão, seu primeiro papel foi pequeno, como um oficial em um episódio da série 87th Precinct, em 1962. Mas foi apenas nos anos 80 que ele assumiu o protagonismo de Days of Our Lives, que estreou em 1985 e permanece no ar até hoje, com elenco em constante renovação. Aniston, inclusive, participou da produção até pouco antes de sua morte ao fazer aparições especiais em alguns episódios.

Além da telenovela, o ator também fez participações em diversas séries queridas pelo público ao longo de sua carreira, desde Gilmore Girls até Mad Men. No começo deste ano, ele recebeu um prêmio de conquista vitalícia do Daytime Emmy. Jennifer é sua filha fruto do casamento com a atriz Nancy Dow, com quem teve também outro filho chamado Alex. O casal se divorciou em 1980 e em 1984 ele se casou com a atriz Sherry Rooney.

