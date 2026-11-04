Quem foi Eliana Rocha, atriz de ‘Toma Lá, Dá Cá’ e ‘Pé na Cova’, que morreu aos 82 anos

A atriz Eliana Rocha morreu aos 82 anos, na terça-feira, 3, deixando uma trajetória de mais de cinco décadas dedicada à arte. Embora tenha conquistado maior visibilidade na televisão com personagens em produções como Pé na Cova e Toma Lá, Dá Cá, foi nos palcos que construiu boa parte de sua carreira. A artista também teve passagens pela literatura, como escritora, revisora e preparadora de textos.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Natural de Santos, no litoral de São Paulo, Eliana tinha formação em Direito e Teatro. Em 1974, participou da criação da Royal Bexiga’s Company, grupo teatral paulistano fundado ao lado de artistas como Ney Latorraca e Jandira Martini. A experiência nos palcos marcou sua trajetória, que contabilizou mais de 30 peças. Na televisão, sua estreia aconteceu em Meu Bem, Meu Mal (1990), da TV Globo. Nos anos seguintes, integrou o elenco de produções como Razão de Viver, Chiquititas e Marisol. Também fez participações no humorístico Toma Lá, Dá Cá, ao lado de nomes como Marisa Orth, Miguel Falabella e Adriana Esteves.

Continua após a publicidade

Um dos trabalhos de maior repercussão veio em Pé na Cova (2013), quando interpretou Luz Divina. Na série criada por Falabella e exibida até 2016, a atriz deu vida a uma personagem que se tornou conhecida entre os espectadores da produção. A parceria com o autor e ator ainda rendeu trabalhos em Negócio da China (2009) e Eu, a Vó e a Boi (2019), série que marcou sua última participação na televisão.

Fora dos estúdios, Eliana também se dedicou à escrita. Em 2007, assinou a biografia do ator Marcos Caruso, publicada pela Coleção Aplauso. Também colaborou na autobiografia do jornalista Zeca Camargo, 50, Eu?, e escreveu sobre a história de sua própria família em Memórias de um Tempo Não Vivido.

Continua após a publicidade

A morte da atriz foi comunicada por Miguel Falabella. Em uma homenagem nas redes sociais, o artista destacou o talento e a generosidade da colega. “Apagou-se nossa luz divina, uma atriz cheia de recursos, uma colega generosa e consciente”, escreveu o ator. Marcos Caruso também se despediu da amiga e ressaltou a importância de sua arte. A causa da morte não foi divulgada.