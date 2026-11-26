A morte de Andy Taylor, aos 65 anos, reacendeu o interesse sobre a vida do artista britânico que marcou o pop dos anos 1980. Diagnosticado em 2018 com câncer de próstata metastático em estágio quatro, o integrante do Duran Duran combinou uma trajetória de sucesso nas paradas mundiais com uma rotina em que a família sempre figurou como sua principal prioridade pessoal.

Qual é a origem do guitarrista britânico e seu início na música?

Nascido em 1961 na localidade de Cullercoats, situada no nordeste da Inglaterra, Andy Taylor desenvolveu o interesse pela música cedo e começou a tocar guitarra aos 11 anos. Antes de se consagrar internacionalmente, o músico ganhou experiência integrando diversas formações do circuito de clubes operários britânicos. Essa bagagem inicial no cenário local contribuiu para moldar o estilo rítmico e preciso que o caracterizou quando ingressou no Duran Duran na década de 1980.

Como a família descreveu a conduta pessoal de Andy Taylor?

Apesar dos compromissos profissionais e das excursões pelo mundo, o guitarrista mantinha os parentes no centro de sua rotina. Casado com Tracey Wilson desde 1982, o artista teve sua postura doméstica ressaltada em comunicado oficial publicado após sua morte. Na declaração enviada à imprensa, a família o descreveu como um marido dedicado, um pai amoroso e um avô orgulhoso, destacando a relevância do instrumentista para a vida dos familiares.

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Quando ocorreu o diagnóstico e a revelação do câncer de próstata?

Andy Taylor enfrentava um câncer de próstata metastático em estágio quatro, cujo diagnóstico ocorreu no ano de 2018. A condição de saúde permaneceu reservada até 2022, quando a informação veio a público enquanto o Duran Duran se preparava para ingressar no Hall da Fama do Rock and Roll. O anúncio sobre seu falecimento aos 65 anos foi feito pelos próprios familiares, que confirmaram a perda do músico britânico.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.