Quem era Vivi Motta, influenciadora de moda que morreu no Rio aos 23 anos

A influenciadora digital Vivi Motta morreu na segunda-feira 9, aos 23 anos de idade. Conhecida por suas publicações dedicadas ao universo da moda e do estilo, a jovem reunia uma base expressiva de leitores e conciliava a produção de conteúdo na internet com a sua formação universitária no Rio de Janeiro.

Qual era a atuação de Vivi Motta na internet?

Conforme mostra a coluna Gente, Vivi Motta ganhou notoriedade nas plataformas digitais ao compartilhar conteúdos focados em moda e estilo. No TikTok, a jovem acumulava mais de 31 mil seguidores em seu perfil oficial, onde mantinha publicações frequentes sobre tendências e vestuário. O trabalho no meio digital ocorria em paralelo aos seus estudos universitários, uma vez que a criadora de conteúdo também era estudante do curso de Direito. Após a confirmação do seu falecimento, os perfis mantidos por ela nas redes sociais passaram a ser configurados no modo privado.

Quem são os familiares da influenciadora?

A jovem de 23 anos pertencia a uma família ligada aos setores empresarial e de artefatos de luxo. Vivi Motta era filha do empresário Mark Zammit e da joalheira Anna Vitória Motta. A notícia do falecimento comoveu familiares e pessoas próximas, provocando manifestações públicas de pesar por parte de personalidades brasileiras de diferentes áreas da comunicação e do entretenimento. Até o momento, a causa exata do falecimento da estudante e criadora de conteúdo digital não foi divulgada oficialmente.

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Qual é a causa da morte de Vivi Motta?

Não há informações divulgadas sobre a causa da morte da influenciadora digital. Desde a confirmação do falecimento da jovem de 23 anos, ocorrido nesta segunda-feira, 9, os detalhes médicos do ocorrido não foram apresentados publicamente. Em meio à repercussão do caso, o acesso às contas de Vivi Motta nas plataformas digitais foi restringido para o modo privado, limitando a visualização dos conteúdos anteriormente publicados pela estudante de Direito.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.