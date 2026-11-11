🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Cultura

Quem era Vivi Motta, influenciadora de moda que morreu no Rio aos 23 anos

Jovem de 23 anos acumulava milhares de seguidores nas redes e cursava a faculdade de Direito

Por Da Redação 11 nov 2026, 06h24 | Atualizado em 11 nov 2026, 07h09
Jovem mulher de cabelos castanhos ondulados, maquiagem leve e lábios brilhantes, usando jaqueta de couro preta e camiseta creme, fazendo uma selfie com um celular preto. Ao fundo, um cabide vazio.
Vivi Motta, influenciadora de moda (./Reprodução)
Continua após publicidade
Quem era Vivi Motta, influenciadora de moda que morreu no Rio aos 23 anos Priorize VEJA no Google

A influenciadora digital Vivi Motta morreu na segunda-feira 9, aos 23 anos de idade. Conhecida por suas publicações dedicadas ao universo da moda e do estilo, a jovem reunia uma base expressiva de leitores e conciliava a produção de conteúdo na internet com a sua formação universitária no Rio de Janeiro.

Qual era a atuação de Vivi Motta na internet?

Conforme mostra a coluna Gente, Vivi Motta ganhou notoriedade nas plataformas digitais ao compartilhar conteúdos focados em moda e estilo. No TikTok, a jovem acumulava mais de 31 mil seguidores em seu perfil oficial, onde mantinha publicações frequentes sobre tendências e vestuário. O trabalho no meio digital ocorria em paralelo aos seus estudos universitários, uma vez que a criadora de conteúdo também era estudante do curso de Direito. Após a confirmação do seu falecimento, os perfis mantidos por ela nas redes sociais passaram a ser configurados no modo privado.

Quem são os familiares da influenciadora?

A jovem de 23 anos pertencia a uma família ligada aos setores empresarial e de artefatos de luxo. Vivi Motta era filha do empresário Mark Zammit e da joalheira Anna Vitória Motta. A notícia do falecimento comoveu familiares e pessoas próximas, provocando manifestações públicas de pesar por parte de personalidades brasileiras de diferentes áreas da comunicação e do entretenimento. Até o momento, a causa exata do falecimento da estudante e criadora de conteúdo digital não foi divulgada oficialmente.

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

Continua após a publicidade

Qual é a causa da morte de Vivi Motta?

Não há informações divulgadas sobre a causa da morte da influenciadora digital. Desde a confirmação do falecimento da jovem de 23 anos, ocorrido nesta segunda-feira, 9, os detalhes médicos do ocorrido não foram apresentados publicamente. Em meio à repercussão do caso, o acesso às contas de Vivi Motta nas plataformas digitais foi restringido para o modo privado, limitando a visualização dos conteúdos anteriormente publicados pela estudante de Direito.

Siga

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Gente
Morte
Notícias em alta
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).