Peter Hernandez, pai de Bruno Mars, 41, morreu aos 74 anos nesta quinta-feira, 19. Conhecido como Pedrito, o músico e percussionista teve papel fundamental na formação artística do cantor. Nascido no Brooklyn, em Nova York, Peter cresceu em uma família de músicos e começou a se apresentar ainda jovem. Fascinado pelo doo-wop, estilo musical popular nos Estados Unidos nas décadas de 1940 e 1950, mudou-se para o Havaí, onde formou a banda The Love Notes, que chegou a reunir 18 integrantes e foi incluída no Hall da Fama do gênero em 2014.

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Foi no Havaí que Peter conheceu Bernadette San Pedro Bayot, cantora e dançarina de origem filipina, com quem teve seis filhos. Nos anos 1990, a família passou a se apresentar em hotéis de Waikiki, com um espetáculo que incluía imitações de Elvis Presley. Bruno começou a subir aos palcos aos 2 anos, caracterizado como o Rei do Rock, e ganhou o apelido de Little Elvis. Mais tarde, o cantor reconheceria que herdou do pai não apenas o gosto pela música, mas também o visual marcado por ternos, anéis e penteados inspirados nos artistas de outras gerações.

Na despedida, Bruno publicou fotografias antigas ao lado do pai e uma imagem do último abraço entre os dois, aparentemente em um hospital. “Na semana passada, tive a oportunidade de abraçar meu pai pela última vez. Se você já me viu falar sobre ele, sabe que sempre digo que foi o homem que me ensinou tudo o que sei, especialmente quando o assunto é música”, escreveu.

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