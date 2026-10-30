Quem era Matheus Sabbá, ator e diretor morto aos 30 anos
Artista amazonense participou do filme 'O Último Azul'
O ator e diretor Matheus Sabbá morreu nesta quarta-feira, 28, aos 30 anos. Natural de Manaus, no Amazonas, o artista construiu uma carreira no teatro musical, na ópera e no cinema, com trabalhos em importantes palcos do país. A morte foi confirmada pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, mas a causa não foi divulgada.
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Matheus era formado em teatro pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Ao longo da carreira, participou de produções no Theatro Municipal de São Paulo, no Theatro São Pedro e no Festival Amazonas de Ópera. No cinema, integrou o elenco de O Último Azul, dirigido por Gabriel Mascaro. Como diretor, esteve à frente de espetáculos como Dessana, Dessana, O Menino Maluquinho e A Caixa Mágica do Natal, este último reconhecido pelo Prêmio Brasil Musical e pelo Prêmio Cenym de Teatro.
Em homenagem, a Secretaria de Cultura do Amazonas destacou sua importância para o teatro local: “Matheus construiu uma trajetória marcante de talento e dedicação às artes cênicas, sendo uma referência no teatro musical amazonense”. O velório será realizado nesta sexta-feira, 30, no Ideal Club, em Manaus.