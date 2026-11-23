Gabriel Scherer, de 30 anos, morreu na sexta-feira, 20, depois de um acidente de carro no deserto do Atacama, região de fronteira entre Chile e Bolívia. Ele viajava com os pais e a namorada para realizar um desejo do pai, conhecer o deserto, quando o veículo foi atingido por um caminhão. Socorrido, sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Operador audiovisual da TV Globo, Gabriel construiu a carreira longe dos holofotes, na equipe que faz uma transmissão ir ao ar. Formado em Cinema, TV e Vídeo pela Universidade de São Paulo (USP) em 2019, estreou no setor ainda estudante: em 2016, foi assistente de câmera na transmissão oficial dos Jogos Olímpicos do Rio, como temporário.

Entrou na Globo em outubro de 2020, no Rio de Janeiro, e desde março de 2021 trabalhava em São Paulo. Na emissora, era responsável por deixar os estúdios prontos para entrar no ar: câmeras, microfones, iluminação e a ligação dos equipamentos que levam imagem e som até a transmissão. Atuou em mais de cinquenta grandes produções, de esporte, entretenimento, jornalismo e programas de variedades, com centenas de transmissões de alcance nacional e internacional. No LinkedIn, descrevia-se como apaixonado pelo cinema, pela televisão e por todo o setor audiovisual.

A morte comoveu a emissora. Na manhã deste domingo, 22, o apresentador Luiz Teixeira interrompeu sua participação no Esporte Espetacular para homenagear o colega, e não conteve a emoção: “Além de um excelente profissional, uma excelente pessoa, era um companheiro que eu tinha dentro e fora da emissora”.

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