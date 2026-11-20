O influenciador Gabriel Félix, 29, morreu na noite desta quinta-feira, 19, deixando a noiva, Isabelle Abreu, 29, e a filha do casal, Amelie, 3. Modelo e criador de conteúdo, Gabriel acumulava cerca de 1,5 milhão de seguidores no Instagram, onde compartilhava vídeos da rotina familiar, viagens e momentos da paternidade. Ao lado de Isabelle, também mantinha um canal no YouTube com mais de 1 milhão de inscritos. A notícia da morte foi confirmada pela companheira nesta sexta-feira, 20. A causa ainda não foi divulgada.

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A história dos dois começou em 2020, durante a pandemia, quando Gabriel morava em Uberaba, Minas Gerais, e Isabelle vivia em Juazeiro do Norte, no Ceará. O primeiro encontro presencial aconteceu em fevereiro de 2021, em São Paulo, onde ambos trabalhavam como modelos. Em outubro de 2023, nasceu Amelie, primeira filha do casal. Dois anos depois, em julho de 2025, Gabriel pediu a namorada em casamento durante uma viagem às Dolomitas, na Itália. Os dois planejavam construir uma casa e realizar a cerimônia no próprio quintal. Em julho deste ano, Isabelle chegou a mostrar aos seguidores o início das obras.

Horas antes de morrer, Gabriel publicou um vídeo brincando com a filha em uma praça. “Às vezes paro e penso: ‘Caraca, eu sou pai desse serzinho maravilhoso’. Que doideira a vida”, escreveu. Ao anunciar a morte, Isabelle lamentou a perda e pediu privacidade. “O Gabriel é o amor da minha vida, minha alma gêmea. E esse amor foi tão grande que se materializou na Amelie, a parte mais linda da nossa história”, declarou.

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