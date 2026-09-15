Quem era Duda Alves, influenciadora morta aos 22 anos

A influenciadora Maria Eduarda Alves dos Santos, mais conhecida como Duda Alves, morreu aos 22 anos. Famosa por compartilhar sua rotina e produzir vídeos bem-humorados, Duda tinha mais de 745 mil seguidores em suas redes sociais. De acordo com informações divulgadas por amigos e familiares, o corpo é velado na Paróquia São João Paulo II, em Brasília, nesta terça-feira, 15.

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Imagens do velório foram compartilhadas por uma amiga da jovem, Maria Xabah, em um vídeo no Instagram. Na gravação, o pai de Duda, que não tem o nome identificado, faz um discurso sobre a filha.

“Além do amor dos pais, ela teve o dos amigos, e como isso é importante na nossa vida. Obrigado. Ela tinha um apelido que a gente se chamava e pouca gente sabe, mas hoje vou dizer. Vai em paz, Pecorrocha”, disse ele.

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Não se sabe a causa do falecimento da jovem. Os últimos vídeos publicados por Duda apontam que ela estava se recuperando de uma cirurgia de redução de mamas. Em publicações anteriores, a jovem explicava as razões para a cirurgia, apontando que tinha motivação estética e relacionada ao peso dos seios.