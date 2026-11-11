Quem era a amiga de Adriane Galisteu que morreu em acidente com os irmãos

Um grave acidente de trânsito ocorrido na manhã desta terça-feira, 10, na rodovia PR-508, em Paranaguá (PR) deixou quatro vítimas. Entre elas, está Gisele Voss Bergmann, amiga de longa data de Adriane Galisteu. Seu nome chamou atenção após uma homenagem feita pela apresentadora nas redes sociais após a tragédia.

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Gisele tinha 62 anos e era bibliotecária. Ela era casada com o empresárioAlguém que conhecia meus silêncios, meus medos, minhas alegrias e tantas versões de mim Jacir Cordeiro Bergmann II, conhecido como Jassa, e tinha um filho, Lucca. Além da profissão, dedicava-se ao artesanato personalizado. Nas redes sociais, costumava compartilhar trabalhos com peças decorativas de porcelana e vidro, divulgar aulas e registrar momentos com amigos e família.

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Ao lamentar a morte da amiga, Adriane Galisteu destacou a relação de confiança e cumplicidade construída ao longo dos anos. “Hoje perdi muito mais do que uma amiga. Perdi uma amiga da vida, uma confidente, uma cúmplice de tantas histórias. Alguém que conhecia meus silêncios, meus medos, minhas alegrias e tantas versões de mim”, escreveu, lembrando da relação de Gisele com o filho: “Quando penso em você, penso no amor imenso que tinha pelo Lucca. Uma mãe apaixonada, daquelas que tinha o filho como o maior orgulho da vida”.

Na mensagem, também falou sobre a dificuldade de lidar com a ausência e as conversas que ainda gostaria de ter com Gisele. “Hoje me despeço de você, mas nunca de nós. Porque existem pessoas que não vão embora de verdade. Continuam vivendo dentro da gente. Te amo para sempre, minha amiga”, completou.

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O acidente aconteceu no quilômetro 3,8 da rodovia Alexandra-Matinhos, e envolveu quatro veículos. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, um Ford Fiesta atingiu lateralmente um Volvo. Com o impacto, os dois carros invadiram a pista contrária e atingiram outras duas caminhonetes.

Gisele estava no Volvo, acompanhada de dois irmãos, Dinor Olegário Voss Junior, 71 anos, e Elis Mary Voss Pimpão, 68, que também morreram na colisão. Outras duas pessoas foram socorridas em estado grave. Uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu posteriormente no Hospital Regional do Litoral. As circunstâncias do acidente seguem sob investigação.

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