Quem é Steffy Pereira, brasileira que foi expulsa do ‘Big Brother’ argentino
Participante se recusou a deixar reality show
A brasileira Steffy Pereira, conhecida como Campanita, ganhou os holofotes nos últimos dias após ser retirada à força do Gran Hermano, versão argentina do Big Brother. O episódio aconteceu depois que ela foi expulsa do programa e se recusou a deixar a casa.
Nascida em Foz do Iguaçu (PR), Steffy deixou o Brasil aos seis anos e passou parte da infância e da adolescência no Paraguai. Filha de mãe brasileira e pai paraguaio, ela se define nas redes sociais como “brasiguaia”.
(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)
Formada em Publicidade e Propaganda, a brasileira conquistou popularidade no programa pelo temperamento forte e pelo jeito de se comunicar, alternando entre português, espanhol e guarani. A participação também fez seu nome despertar a curiosidade do público argentino nas redes sociais.
No entanto, a trajetória no Big Brother Argentino terminou de maneira inusitada. Após uma discussão com outras participantes motivada pelo desaparecimento de suas maquiagens, a situação evoluiu para gritos e troca de empurrões. A produção decidiu expulsá-la, mas Steffy se recusou a deixar a casa e precisou ser retirada pela equipe de segurança.