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Cultura

Quem é Steffy Pereira, brasileira que foi expulsa do ‘Big Brother’ argentino

Participante se recusou a deixar reality show

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 12h03
Mulher jovem de pele clara e cabelos ruivos presos em rabo de cavalo alto, sorrindo amplamente, com maquiagem nos olhos e colar de pérolas com laço. Fundo azul e amarelo desfocado
Steffy Pereira, brasileira que foi expulsa do Big Brother Argentino (TV/Reprodução)
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Quem é Steffy Pereira, brasileira que foi expulsa do ‘Big Brother’ argentino Priorizar nos meus resultados Google

A brasileira Steffy Pereira, conhecida como Campanita, ganhou os holofotes nos últimos dias após ser retirada à força do Gran Hermano, versão argentina do Big Brother. O episódio aconteceu depois que ela foi expulsa do programa e se recusou a deixar a casa.

Nascida em Foz do Iguaçu (PR), Steffy deixou o Brasil aos seis anos e passou parte da infância e da adolescência no Paraguai. Filha de mãe brasileira e pai paraguaio, ela se define nas redes sociais como “brasiguaia”.

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Formada em Publicidade e Propaganda, a brasileira conquistou popularidade no programa pelo temperamento forte e pelo jeito de se comunicar, alternando entre português, espanhol e guarani. A participação também fez seu nome despertar a curiosidade do público argentino nas redes sociais.

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No entanto, a trajetória no Big Brother Argentino terminou de maneira inusitada. Após uma discussão com outras participantes motivada pelo desaparecimento de suas maquiagens, a situação evoluiu para gritos e troca de empurrões. A produção decidiu expulsá-la, mas Steffy se recusou a deixar a casa e precisou ser retirada pela equipe de segurança.

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TAGS:
Argentina
Big Brother
Gente
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