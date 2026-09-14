Quem é Rey Vaqueiro, cantor que se envolveu em acidente aéreo no Rio Grande do Norte

O cantor Rey Vaqueiro estava entre as oito pessoas à bordo de um avião que saiu da pista e pegou fogo no domingo, 13, na cidade de Parelhas, no Rio Grande do Norte. O acidente não deixou ferimentos graves. A aeronave transportava seis passageiros, um piloto e um copiloto.

Rey Vaqueiro é o nome artístico de David Linhares Pereira de Sousa, cantor de 26 anos, nascido na capital de São Paulo. Criado na periferia da cidade, foi através de artistas nordestinos da região que se interessou pela música de vaquejada, gênero que mistura o forró com o piseiro. Ele começou a carreira artística cantando em comércios e casas noturnas antes de se mudar para o Rio Grande do Norte em 2022, onde assumiu o nome Rey Vaqueiro.

Em junho de 2023, Vaqueiro passou a integrar a Camarote Shows, empresa de agenciamento de carreira comandada por Wesley Safadão. Hoje, acumula mais de sete milhões de ouvintes mensais no Spotify. Body Splash, música mais ouvida do cantor, acumula 55 milhões de reproduções no streaming. O sucesso comercial reflete na contratações em eventos, especialmente na região Nordeste. Em setembro, tinha 33 shows marcados na agenda.

No domingo, 13, Rey Vaqueiro farias duas apresentações em Pernambuco, nas cidade de Custódia e Canhotinho. Ambas foram canceladas, devido ao acidente. “As duas apresentações serão remarcadas em breve, e as novas datas serão divulgadas posteriormente”, afirmou a equipe do cantor, através de um comunicado nas redes sociais. Nesta segunda-feira, 14, Vaqueiro ainda teria uma apresentação em Parambu, no Ceará, que também foi suspensa.