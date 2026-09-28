Quem é Pietra Cupello, jovem apontada como novo affair de Cauã Reymond

O nome de Pietra Cupello, 20 anos, ganhou os holofotes nos últimos dias após ser apontada como o novo affair de Cauã Reymond, 46. Estudante de Medicina e influenciadora digital, a jovem carioca acumula quase 200 mil seguidores no Instagram e também trabalha como modelo e garota-propaganda de uma marca de moda.

Pietra e Cauã estariam juntos há cerca de dois meses, após interações pelas redes sociais. A aproximação ganhou novos contornos no último fim de semana, quando viajaram para Itacaré, no sul da Bahia. Embora não tenham publicado fotos juntos, os dois compartilharam registros feitos no mesmo hotel, com imagens de ambientes e vistas semelhantes, o que aumentou as especulações sobre o romance.

Nascida em 2006, Pietra vive com os pais em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, onde também possuem imóveis personalidades como Ludmilla e Belo. Nas redes sociais, costuma publicar registros de viagens, rotina na academia e ensaios fotográficos. Antes de ser ligada ao ator, Pietra já havia aparecido em notícias de entretenimento por supostos envolvimentos com nomes conhecidos, entre eles o surfista Gabriel Medina e João Silva, filho de Faustão.

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