Quem é o suposto novo affair de Shakira após divórcio de Piqué
Cantora foi flagrada dançando com um ator na boate de um hotel em Los Angeles
A cantora Shakira foi flagrada nesta semana ao lado do ator mexicano Manuel Garcia-Rulfo, mais conhecido por Jurassic World: Recomeço (2025) e Sete Homens e Um Destino (2016), o que tem abastecido rumores de que este é seu novo relacionamento amoroso, mais de quatro anos após o divórcio com o ex-jogador de futebol Gerard Piqué.
O par foi visto dentro da boate do hotel Sunset Tower, em Los Angeles. Shakira tem apresentado shows na Califórnia desde 13 de junho.
Nas imagens, é possível ver que a cantora veste calça jeans e uma blusa preta decotada enquanto esbanja energia ao dançar com o ator:
Shakira foi vista se divertindo no El Floridita, na Califórnia. Em um dos vídeos, a cantora dança com o ator Manuel García-Rulfo, com quem já havia sido vista saindo de um hotel em West Hollywood pic.twitter.com/u0dTdlgnk9Siga
— Shakira Brasil | Fã-Clube (@Shakira_Brasil) June 17, 2026
Quem é Manuel Garcia-Rulfo?
Natural de Guadalajara, Garcia-Rulfo construiu a própria carreira dentro do México, mas foi abraçado por Hollywood depois de estrelar Sete Homens e Um Destino como Vasquez, um fugitivo perigoso. Desde então, ele tem equilibrado trabalhos entre os dois países do hemisfério norte e também deu as caras em Assassinato no Expresso do Oriente (2017), Esquadrão 6 (2019) e O Pior Vizinho do Mundo (2022). Atualmente, ele trabalha no novo longa-metragem do conceituado cineasta Andrew Haigh.
Quanto à vida pessoal, o ator nunca foi casado, nem teve filhos. Entre 2023 e o início de 2026, ele namorou a cantora Audrey McGraw, filha do ícone do country Tim McGraw.
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