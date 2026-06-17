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Cultura

Quem é o suposto novo affair de Shakira após divórcio de Piqué

Cantora foi flagrada dançando com um ator na boate de um hotel em Los Angeles

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 10h06 | Atualizado em 17 jun 2026, 11h28
Shakira sorri, com cabelos loiros ondulados, vestindo um top amarelo e shorts azuis, segurando uma bola de futebol colorida em um estádio iluminado à noite
Shakira, a voz das Copas (Instagram/Reprodução)
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Quem é o suposto novo affair de Shakira após divórcio de Piqué Priorize VEJA no Google

A cantora Shakira foi flagrada nesta semana ao lado do ator mexicano Manuel Garcia-Rulfo, mais conhecido por Jurassic World: Recomeço (2025) e Sete Homens e Um Destino (2016), o que tem abastecido rumores de que este é seu novo relacionamento amoroso, mais de quatro anos após o divórcio com o ex-jogador de futebol Gerard Piqué.

O par foi visto dentro da boate do hotel Sunset Tower, em Los Angeles. Shakira tem apresentado shows na Califórnia desde 13 de junho.

Nas imagens, é possível ver que a cantora veste calça jeans e uma blusa preta decotada enquanto esbanja energia ao dançar com o ator:

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Quem é Manuel Garcia-Rulfo?

Natural de Guadalajara, Garcia-Rulfo construiu a própria carreira dentro do México, mas foi abraçado por Hollywood depois de estrelar Sete Homens e Um Destino como Vasquez, um fugitivo perigoso. Desde então, ele tem equilibrado trabalhos entre os dois países do hemisfério norte e também deu as caras em Assassinato no Expresso do Oriente (2017), Esquadrão 6 (2019) e O Pior Vizinho do Mundo (2022). Atualmente, ele trabalha no novo longa-metragem do conceituado cineasta Andrew Haigh.

Quanto à vida pessoal, o ator nunca foi casado, nem teve filhos. Entre 2023 e o início de 2026, ele namorou a cantora Audrey McGraw, filha do ícone do country Tim McGraw.

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O ator Manuel Garcia-Rulfo sorri, usando uma camiseta preta e um colar dourado, em frente a um painel preto com logotipos brancos e vermelhos de Deadline, Netflix, The Lincoln Lawyer e A+E Studios
Manuel Garcia-Rulfo em fevereiro de 2026 (Olga Onate/Getty Images)

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TAGS:
O Som e a Fúria
Shakira
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