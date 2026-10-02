Quem é o namorado de Marjorie Estiano, que atriz conheceu nos bastidores de série

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Marjorie Estiano e Márcio Maranhão estão juntos há cerca de quatro anos. Conheceram-se nos bastidores de “Sob Pressão”, onde Márcio atuava como consultor médico e autor do livro que inspirou a série. Ele, também roteirista, relembrou como a atriz buscava profundidade nas perguntas, além dos aspectos técnicos, revelando a gênese da conexão. Uma história de bastidores que vale a pena conferir.

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Discreta quando o assunto é a vida pessoal, Marjorie Estiano namora o médico e roteirista Márcio Maranhão. Juntos há cerca de quatro anos, os dois se conheceram durante as gravações de Sob Pressão, série em que a atriz interpretou a médica Carolina.

Márcio é cirurgião torácico e especialista em trauma. Ele participou da produção como consultor médico, ajudando o elenco a reproduzir procedimentos e a utilizar os instrumentos presentes nas cenas hospitalares. Além da atuação na medicina, ele também se dedica à escrita. Márcio é autor do livro Sob Pressão: A rotina de guerra de um médico brasileiro, obra que serviu de inspiração para a série.

A experiência na área da saúde também levou o médico para a televisão. Ao longo da produção de Sob Pressão, ele colaborou com a equipe para aproximar a ficção da realidade vivida nos hospitais brasileiros. Foi nos bastidores da série que Márcio e Marjorie se aproximaram. Durante participação no programa Sem Censura, na terça-feira, 29, o médico lembrou da época em que se conheceram e contou que a atriz fazia perguntas que iam além dos procedimentos técnicos.

“Achava que, como consultor da série, eu tinha que ensinar a Marjorie a segurar as pinças, e estava tudo certo. Ela me olhava: ‘Não é nisso que eu estou interessada’. Ela começou a pegar os instrumentais e eu falei: ‘Isso aqui é o bisturi. Isso é a pinça. Isso o porta-agulha… ’ Ela ficou me olhando como: ‘Não estou interessada nisso’”, lembrou.

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Márcio também atua como roteirista e participou da criação de Emergência 53, produção do Globoplay ambientada no universo do atendimento de emergência.

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