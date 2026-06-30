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Cultura

Quem é o influenciador japonês que viralizou aos prantos em meio à torcida do Brasil

Jovem registrou o próprio ataque de choro entre brasileiros após a derrota de seu país natal na Copa do Mundo

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 11h41
Pessoa com cabelo preto e mechas azuis, boca aberta em um grito de emoção, com uma bandeira do Brasil enrolada no corpo, em meio a uma multidão de torcedores em um estádio
O influenciador Gamix entre a torcida do Brasil nesta segunda-feira, 29 (Instagram/Reprodução)
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O jovem de 18 anos Gamix acumulou mais de 120,6 milhões de visualizações no Instagram por meio de múltiplos vídeos que registram seu descontentamento com a derrota do Japão para o Brasil ocorrida dentro Copa do Mundo nesta segunda-feira, 29.

A primeira das publicações, feita logo após o encerramento da partida, o mostra aos prantos entre torcedores do Brasil, devido à compra supostamente acidental de um assento na zona da arquibancada dedicada à torcida verde e amarela. Gamix foi bem recebido pelos brasileiros, que são vistos rindo e erguendo bandeiras ao seu redor enquanto ele chora exageradamente. Ao fim do vídeo, um dos torcedores tira a camisa do Japão do influenciador e a troca por uma camisa da Seleção.

A cena foi claramente armada para efeito cômico e o influenciador tem aproveitado a atenção como pode. Junto à influenciadora brasileira Camila Loures, ele gravou um vídeo ao som da música Passinho do Japonês, do grupo Loma e as Gêmas Lacração, junto à legenda “nada contra sushi, mas churrasco é melhor”.

Até o momento, ele tem cerca de 691 000 seguidores no Instagram.

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Antes da Copa do Mundo, Gamix era mais conhecido por compartilhar vídeos de seu cotidiano e conteúdo de humor no YouTube, Instagram e TikTok. Ele tem como maior ambição colaborar com o americano MrBeast, o primeiro criador de conteúdo a superar a marca de 500 milhões de inscritos no YouTube. Caso não consiga o feito até o fim de 2026, Gamix promete se aposentar das redes.

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