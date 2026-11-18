Tony Correia, famoso por interpretar galãs de destaque em novelas dos anos 70, está de volta à TV Globo em Quem Ama Cuida. Aos 73 anos, o ator interpretará Denerval, um rancoroso desafeto de Diná (Rosi Campos) que é convocado por Adriana (Letícia Colin) para desmascarar a vilã, revelando que ela aplicava golpes quando trabalhava como profissional do sexo.

Nascido em Canas de Senhorim, Portugal, Tony chegou ao Brasil em 1976, ganhando reconhecimento imediato no ano seguinte, quando foi Alberto César Machado, o Machadinho, na novela Locomotivas. Entre idas e vindas, ele participou de 13 novelas brasileiras, com seu último trabalho sendo em Nos Tempos do Imperador.

A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente