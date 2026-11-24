O funkeiro MC Ryan SP foi um dos alvos da Polícia Federal nesta terça-feira, 24, em São Paulo, com mandado para bloqueio patrimonial. A investigação faz parte das operações Narco Azimut III, Narco Oriente e Narco Alicerce, que conta com 72 mandados de busca e apreensão contra pessoas que teriam lucrado com golpes digitais. As acusações são de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O bloqueio judicial de todos os alvos soma 4,3 bilhões de reais. A defesa do músico afirma que ele segue em liberdade e contesta as acusações.

Quem é MC Ryan SP?

Também conhecido como Tubarão, MC Ryan SP se tornou um dos expoentes da nova geração de funkeiros. Aos 25 anos, acumula sucessos nas plataformas digitais, ultrapassando 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify, parcerias com grandes nomes da música brasileira e um patrimônio que faz questão de exibir nas redes sociais — mas também uma crescente lista de problemas com a Justiça. Criado na comunidade do Zaki Narchi, na Zona Norte de São Paulo, Ryan trabalhou como entregador de panfletos e lavador de carros antes de ganhar a vida com a música.

Com um repertório que transita entre o funk e o trap, Ryan fez da ascensão social a matéria-prima de sua produção musical. À frente da gravadora Bololô Records, tornou-se também um articulador da indústria do funk, promovendo novos talentos e estreitando relações com outros segmentos musicais. Fora dos palcos, ele cultiva a imagem de novo-rico, com mansões, joias e carros esportivos. A vida extravagante, contudo, tem sido pontuada por escândalos. Em setembro de 2024, vieram a público imagens em que ele aparece agredindo Giovanna Roque, mãe de sua filha. Em maio de 2025, foi detido após danificar o gramado do estádio do XV de Piracicaba com um carro de luxo. Em abril de 2026, foi preso na Operação Narco Fluxo, da Polícia Federal, que investiga uma organização suspeita de movimentar 1,6 bilhão de reais em dois anos. Liberado em maio por meio de um habeas corpus, o artista voltou, agora, a ser alvo de uma ofensiva da PF por lavagem de dinheiro.