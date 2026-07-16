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Cultura

Quem é o ator ‘clone’ de Sylvester Stallone que vai assumir o papel de Rocky Balboa

Filme baseado nos bastidores do clássico sobre boxeador chega aos cinemas em novembro

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 16h21
Montagem de duas fotos de Sylvester Stallone jovem, com cabelo escuro e ondulado, vestindo uma regata branca. Ele está com os braços levantados e flexionados, exibindo músculos, e olha para cima com expressão séria
Anthony Ippolito e Sylvester Stallone lado a lado — ator de 26 anos interpretará a lenda do cinema nos bastidores de 'Rocky' (//Reprodução)
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Quem é o ator ‘clone’ de Sylvester Stallone que vai assumir o papel de Rocky Balboa Priorizar nos meus resultados Google

O filme Eu Sou Rocky Balboa chega aos cinemas do Brasil em 19 de novembro e acaba de ganhar seu primeiro trailer completo, que chama atenção pela semelhança entre o ator Anthony Ippolito e Sylvester Stallone, que se transformou mundialmente famoso pelo papel de protagonista em Rocky, um Lutador (1976), que gerou outras cinco sequências dirigidas e estreladas por ele, além da trilogia derivada Creed.

Dirigido por Peter Farrelly, do oscarizado Green Book: O Guia, o longa-metragem pretende comover o público com a trajetória de Stallone, que cresceu em Nova York sem conexões ao mundo do entretenimento, muitas vezes ostracizado devido ao dano neural que sofreu ao nascer, causa da paralisia parcial em seu rosto e de seu jeito de falar característico. Antes de escrever o roteiro do primeiro Rocky, Stallone penou por anos para conseguir completar seu ensino superior nas artes cênicas e firmar uma carreira em Hollywood, tendo passado até mesmo pela indústria pornográfica durante uma crise financeira em 1970.

Rocky mudou a vida de Stallone e permitiu que ele se transformasse no astro e cineasta que sempre quis ser. Nos últimos 50 anos, ele marcou outras franquias como Rambo Os Mercenários e foi indicado a três estatuetas do Oscar.

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Quem é Anthony Ippolito?

Devido a tanto prestígio e notoriedade, encontrar um ator capaz de desaparecer no papel de Stallone era um dos maiores desafios do novo filme. Ippolito foi descoberto por Farrelly durante o processo de audições e se destacou não só pela semelhança física ou pela capacidade de emular a voz de Stallone, mas por compreender as circunstâncias que afligiam o ator na primeira metade dos anos 1970.

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Nascido em Long Island, o jovem tem 26 anos tem cavado o próprio espaço em Hollywood desde a infância, quando fez figuração no filme Bella (2006). Ippolito continuou a dar as caras muito brevemente em filmes como Adorável Professora (2013) e Pixels (2015), mas só conseguiu papéis de destaque dentro dos últimos anos, quando estrelou as séries Grand Army (2020) e The Offer (2022), na qual interpretou outro grande ator dos anos 1970: Al Pacino.

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Com Eu Sou Rocky, o ator terá a maior projeção de sua vida e pode até entrar no páreo das grandes premiações de Hollywood, como fizeram outros astros de cinebiografias feito Rami Malek e Eddie Redmayne.

Para além de Ippolito, o elenco conta com AnnaSophia Robb, Matt Dillon e Jay Duplass.

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TAGS:
Cinema
Em Cartaz
Sylvester Stallone
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