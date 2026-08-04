Quem é Marco Furlan, ex-ator da Globo acusado de estuprar criança de 5 anos
Artista foi preso em flagrante na madrugada deste domingo, 2
Na madrugada do último domingo, 2, o ator Marco Furlan, de 48 anos, foi preso em flagrante, suspeito de estuprar uma criança de 5 anos durante uma festa de aniversário em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. O ocorrido gerou revolta entre os convidados, que mobilizaram a Polícia Militar.
De acordo com o boletim de ocorrência divulgado, a criança chorou e chamou a atenção dos presentes no evento enquanto estava sendo violentada. O registro também apontou que houve um princípio de agressão quando a situação se estabeleceu, e o ator precisou ser trancado em um cômodo da residência até a chegada das autoridades.
Marco Furlan construiu carreira ao longo dos anos na televisão, no teatro e em diversas peças publicitárias. Chegou a participar de produções da Globo como séries e novelas, estrelando também em campanhas para grandes marcas. Ficou conhecido ao interpretar Heitor na segunda temporada da série Aline (2009-2011), em que fazia parte do triângulo amoroso vivido pela protagonista interpretada pela atriz Maria Flor. Ele também trabalhou na série Mulher de Fases e no programa da Record Escola do Amor.
Em suas redes sociais, Marco compartilhava trabalhos para marcas como Cacau Show, Toddynho, Unimed, Campari, Renner e AXN. Alguns comerciais de carros e operadoras de celular protagonizados pelo ator já foram retirados do ar após a denúncia. O artista ainda não possui defesa nos autos do processo.
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