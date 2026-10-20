Quem é Malévola Alves, influenciadora trans presa no Egito

A influenciadora trans Malévola Alves foi detida no Egito nesta terça-feira, 20, após protagonizar cenas consideradas “inapropriadas” no país africano. “Estamos na delegacia, estamos desesperadas. Eu não sei o que vai acontecer ou o que vão fazer com a gente. Pegaram todos os nossos passaportes e pararam nossa van no meio do passeio”, escreveu ela em uma publicação no Instagram.

Aos 22 anos, Malévola ganhou espaço nas redes sociais ao compartilhar sua rotina com os seguidores. Ela acumula cerca de 900 mil seguidores no TikTok e 1,9 milhão no Instagram, onde se destaca pelo humor ácido e por não ter papas na língua.

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