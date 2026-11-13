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Cultura

Quem é Léo Fuchs, que reuniu diversos famosos em seu casamento com Gustavo Oliveira

Evento aconteceu em Fernando de Noronha

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 13h05 | Atualizado em 13 nov 2026, 13h12
Quatro pessoas sorrindo para a câmera em um ambiente escuro, com um tronco de árvore visível ao fundo. Uma mulher de cabelo escuro e blusa preta sem alças está à esquerda, abraçando um homem de camisa vermelha. Ao lado, um homem de cabelo cacheado e camisa marrom aberta, e outro homem de camisa azul-esverdeada também aberta, ambos com colares.
Bruna Marquezine, Léo Fuchs, Shawn Mendes e Gustavo Oliveira (Instagram/Reprodução)
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Diversas celebridades brasileiras se reuniram em Fernando de Noronha (PE), nesta quinta-feira, 12, incluindo Bruna Marquezine e Shawn Mendes, que foram flagrados em uma suposta discussão em uma rua do arquipélago. A presença dos famosos tem um motivo especial: o casamento do produtor cultural e diretor teatral Léo Fuchs com o escritor e professor universitário Gustavo Oliveira. A cerimônia está marcada para sábado, 14, e deve reunir cerca de 200 convidados. Além de Bruna e Shawn, já estão no local Carolina Dieckmann, Juliette, Giovanna Lancellotti e Gabriel David, Fernanda Rodrigues, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.

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Natural do Rio de Janeiro, Léo tem 45 anos e construiu carreira nos bastidores do entretenimento. Começou a estudar teatro aos 15 anos e, aos 18, iniciou uma parceria profissional de sete anos com o dramaturgo Domingos Oliveira. Ao longo da trajetória, trabalhou como ator, produtor, assistente de dramaturgia e diretor, além de produzir espetáculos protagonizados por nomes conhecidos, como Pedro Cardoso, Maitê Proença, Deborah Secco, Marcos Mion e Fernanda Rodrigues.

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A relação com Bruno Gagliasso, um de seus amigos mais antigos, também ajudou a aproximá-lo do universo televisivo e digital. Os dois se conhecem há mais de 30 anos e já trabalharam juntos. Fuchs também dirigiu projetos para o canal de Giovanna Ewbank no YouTube e participou da produção do programa Surubaum, apresentado pelo casal.

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A história de amor com Gustavo Oliveira começou em 2023, após uma interação nas redes sociais. O pedido de casamento aconteceu em agosto de 2025, durante uma viagem à Costa Amalfitana, na Itália. Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank são os padrinhos. A cantora Preta Gil, que morreu em julho daquele ano, também foi escolhida simbolicamente como madrinha da união.

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