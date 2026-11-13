Quem é Léo Fuchs, que reuniu diversos famosos em seu casamento com Gustavo Oliveira

Diversas celebridades brasileiras se reuniram em Fernando de Noronha (PE), nesta quinta-feira, 12, incluindo Bruna Marquezine e Shawn Mendes, que foram flagrados em uma suposta discussão em uma rua do arquipélago. A presença dos famosos tem um motivo especial: o casamento do produtor cultural e diretor teatral Léo Fuchs com o escritor e professor universitário Gustavo Oliveira. A cerimônia está marcada para sábado, 14, e deve reunir cerca de 200 convidados. Além de Bruna e Shawn, já estão no local Carolina Dieckmann, Juliette, Giovanna Lancellotti e Gabriel David, Fernanda Rodrigues, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.

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Natural do Rio de Janeiro, Léo tem 45 anos e construiu carreira nos bastidores do entretenimento. Começou a estudar teatro aos 15 anos e, aos 18, iniciou uma parceria profissional de sete anos com o dramaturgo Domingos Oliveira. Ao longo da trajetória, trabalhou como ator, produtor, assistente de dramaturgia e diretor, além de produzir espetáculos protagonizados por nomes conhecidos, como Pedro Cardoso, Maitê Proença, Deborah Secco, Marcos Mion e Fernanda Rodrigues.

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A relação com Bruno Gagliasso, um de seus amigos mais antigos, também ajudou a aproximá-lo do universo televisivo e digital. Os dois se conhecem há mais de 30 anos e já trabalharam juntos. Fuchs também dirigiu projetos para o canal de Giovanna Ewbank no YouTube e participou da produção do programa Surubaum, apresentado pelo casal.

A história de amor com Gustavo Oliveira começou em 2023, após uma interação nas redes sociais. O pedido de casamento aconteceu em agosto de 2025, durante uma viagem à Costa Amalfitana, na Itália. Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank são os padrinhos. A cantora Preta Gil, que morreu em julho daquele ano, também foi escolhida simbolicamente como madrinha da união.

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