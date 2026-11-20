Calvin Klein, 84, voltou a chamar a atenção pela vida amorosa após ser fotografado ao lado do namorado, Kevin Baker, 38, durante um almoço no restaurante Bar Pitti, em Nova York, na última segunda-feira, 16. O encontro aconteceu três dias antes do aniversário do estilista, que completou 84 anos nesta quinta-feira, 19. Apesar da diferença de 46 anos de idade, os dois mantêm um relacionamento há cerca de uma década, longe dos holofotes.

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Baker é um modelo americano que já participou de editoriais para revistas como Supplementaire e Homme Style. Ele também trabalhou ao lado do irmão gêmeo, Joel Baker, que seguiu a mesma profissão. Nos últimos anos, Kevin se afastou dos trabalhos de moda e passou a levar uma vida mais reservada, sem perfis públicos conhecidos nas redes sociais.

O casal começou a aparecer junto em 2016, durante uma conferência de luxo em Mumbai, na Índia. Meses depois, fez sua estreia oficial no tapete vermelho do gala do American Ballet Theatre, em Nova York. Desde então, os dois são vistos ocasionalmente em restaurantes, eventos de moda e academias.