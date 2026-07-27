Quem é Julian Croonenberghs, novo namorado de Olivia Rodrigo

Poucas pessoas passam por uma fase tão boa quanto Olivia Rodrigo. Em meio aos bons resultados de seu novo álbum, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, a cantora engatou um namoro com o analista financeiro Julian Croonenberghs, que trabalha em uma firma de Wall Street. Nesta segunda-feira, 27, o casal foi visto em clima de romance em um parque de Nova York.

Aos 26 anos, Croonenberghs passa longe de integrar o universo dos famosos do qual sua amada é oriunda. De acordo com seu perfil pessoal no LinkedIn, o banqueiro é formado pela prestigiada Universidade Brown e tem passagens por firmas de destaque em Wall Street, como a Goldman Sachs. Atualmente, ele atua como associado de private equity na Hg.

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