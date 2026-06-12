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Cultura

Quem é Eve Hewson, filha de Bono que está em ‘Dia D’

Atriz vive a ex-noviça Jane no épico de Steven Spielberg, personagem cuja fé entra em crise perante a vida alienígena

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 11h00
Bono, com óculos redondos de lentes rosa e barba ruiva, sorri ao lado de uma mulher de cabelos castanhos ondulados e olhos claros, ambos em evento com fundo branco e logotipos de marcas
Bono e Eve Hewson juntos em 2016 (Jeffrey Mayer/WireImage/Getty Images)
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Chegou aos cinemas nesta quinta-feira, 11, o aguardado épico de Steven Spielberg Dia D, que imagina como seriam os dias anteriores a uma das revelações mais cataclísmicas da história: a confirmação de que a humanidade realmente não está sozinha e de que alienígenas já vivem entre nós. Um dos arcos dramáticos mais surpreendentes do filme, porém, tem pouco a ver com extraterrestres cabeçudos e mais se preocupa com o impacto da hipótese sobre a fé da ex-noviça Jane, vivida por Eve Hewson, que brilha em cena. Quem a vê no papel pode se surpreender também por outro fator: a atriz é filha de Bono, vocalista do grupo U2.

Quem é Eve Hewson?

Eve é fruto do casamento de Bono com a ativista Ali Hewson, mantido desde 1982. A atriz nasceu quase uma década após o matrimônio, em 1991, e cresceu em Dublin, na Irlanda. Em 2009, aos 18 anos, começou a graduação em artes cênicas na Universidade de Nova York.

Seu primeiro papel de destaque veio pouco depois, em 2011, como a adolescente gótica Mary, única amiga do roqueiro decadente Cheyenne (Sean Penn), protagonista de Aqui é Meu Lugar. Desde então, ela participou das séries The Knick (2014-2015), Mal de Família (2022-2024) e O Casal Perfeito (2024), além de filmes como Ponte dos Espiões (2015), Tesla (2020) e Jay Kelly (2025).

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A atriz é reservada quanto à vida pessoal, mas mantém relação próxima ao pai e é frequentemente vista ao seu lado em tapetes vermelhos. Além dela, Bono e Ali tiveram outros três filhos, apenas um dos quais seguiu os passos do pai e se aventurou na música: Elijah, de 26 anos, vocalista da banda Inhaler. Jordan, de 37 anos, é cientista política, enquanto o caçula John, de 25, ainda não divulgou uma ocupação.

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Uma mulher de cabelos castanhos, vestindo casaco escuro e blusa listrada, é escoltada por quatro homens de boné e coletes táticos em um ambiente escuro com luzes azuis. Um dos homens à direita aponta uma lanterna forte para frente
Eve Hewson como Jane em ‘Dia D’ (Universal Pictures/Divulgação)
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