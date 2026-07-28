Quem é D4vd, cantor que será julgado por homicídio e esquartejamento de garota

Nome em ascensão da música pop atual, D4vd – alcunha artística de David Anthony Burke, 21 anos – é um cantor e compositor americano de R&B, pop e indie que ganhou projeção mundial em 2022, com o sucesso viral das faixas Romantic Homicide e Here With Me, canções feitas de forma caseira, com um iPhone, em um estúdio improvisado dentro de um armário. Fã de videogames, ele produzia vídeos do jogo Fornite, paixão que o levou a criar as próprias trilhas sonoras através do aplicativo BandLab. As músicas viraram fenômeno no Tik Tok antes de ultrapassar 1 bilhão de reproduções cada no Spotify – um feito para um artista iniciante.

Ele assinou contrato com a gravadora Interscope Records e era apontado como uma revelação da música pop contemporânea. Em 2025, lançou seu primeiro disco de estúdio, WITHERED, e consolidava uma carreira internacional, com apresentações em grandes festivais e turnês, e parcerias com artistas como Laufey, SZA e Kali Uchis.

A trajetória promissora foi interrompida este ano quando o cantor foi acusado de homicídio, abuso sexual continuado de menor e ocultação e mutilação de cadáver. Os promotores afirmam que a vítima, Celeste Rivas Hernandez, de 14 anos, mantinha um relacionamento ilegal com o cantor e que ele teria cometido o crime porque a adolescente ameaçava revelar publicamente a relação. D4vd está preso, sem direito a fiança. Ele se declara inocente, e o caso seguirá para julgamento.