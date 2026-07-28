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Cultura

Quem é D4vd, cantor que será julgado por homicídio e esquartejamento de garota

Jovem de 21 anos era apontado como uma das vozes mais promissoras da nova música pop

Por Raquel Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 09h30
Homem negro com bandana preta, óculos escuros e camiseta amarela de tela, segurando um microfone, cantando em um palco iluminado por luzes vermelhas e brancas
O cantor D4vid, no Coachella 2025  (Timothy Norris/Getty Images)
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Nome em ascensão da música pop atual, D4vd – alcunha artística de David Anthony Burke, 21 anos – é um cantor e compositor americano de R&B, pop e indie que ganhou projeção mundial em 2022, com o sucesso viral das faixas Romantic Homicide e Here With Me, canções feitas de forma caseira, com um iPhone, em um estúdio improvisado dentro de um armário. Fã de videogames, ele produzia vídeos do jogo Fornite, paixão que o levou a criar as próprias trilhas sonoras através do aplicativo BandLab. As músicas viraram fenômeno no Tik Tok antes de ultrapassar 1 bilhão de reproduções cada no Spotify – um feito para um artista iniciante. 

Ele assinou contrato com a gravadora Interscope Records e era apontado como uma revelação da música pop contemporânea. Em 2025, lançou seu primeiro disco de estúdio, WITHERED, e consolidava uma carreira internacional, com apresentações em grandes festivais e turnês, e parcerias com artistas como Laufey, SZA e Kali Uchis. 

A trajetória promissora foi interrompida este ano quando o cantor foi acusado de homicídio, abuso sexual continuado de menor e ocultação e mutilação de cadáver. Os promotores afirmam que a vítima, Celeste Rivas Hernandez, de 14 anos, mantinha um relacionamento ilegal com o cantor e que ele teria cometido o crime porque a adolescente ameaçava revelar publicamente a relação. D4vd está preso, sem direito a fiança. Ele se declara inocente, e o caso seguirá para julgamento.

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