Uma das principais estrelas da televisão turca, o ator Can Yaman causou alvoroço ao desembarcar no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, nesta terça-feira, 17. Aos 37 anos, o astro de novelas como El Turco e A Sonhadora encontrou uma multidão de fãs em busca de fotos e abraços, em uma manifestação clara do sucesso que as produções oriundas da Turquia têm feito no país.

Yaman é considerado um dos nomes mais influentes da atual geração da teledramaturgia turca e angariou uma quantidade relevante de fãs no cenário internacional. Ele iniciou sua carreira na TV em 2014 e explodiria a partir de 2017, quando interpretou Ferit Aslan, protagonista da novela Dolunay, abrindo caminho para uma carreira longeva nas produções do gênero.

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